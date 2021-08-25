Депутат о подготовке нового Кодекса об образовании: «Все мнения учтены, проработано огромное количество обращений»
Новости Беларуси. Большой педсовет с участием президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего.
«Выпускаясь из лицея, ты уже почти инженер». В чем престиж рабочей профессии
Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров как в профессиональной среде учителей, так и родителей.
Кодекс об образовании – еще один стратегический документ, который расставит акценты в развитии системы образования страны и снимет острые вопросы.
Марина Васько, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Кодексе нашли отражение принцип инклюзии, а также обязательное получение общего среднего образования. Кроме этого, Кодекс регулирует взаимоотношения между законными представителями учащихся и учреждениями образования. Эта норма также проработана. То, в какой форме она представлена в Кодексе, устроит всех участников образовательного процесса. В любом случае все мнения учтены, проработано огромное количество обращений.
Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя
Революций в образовании быть не должно – это главный посыл главы государства. С ним согласно и педагогическое сообщество. Впрочем, довести до ума и отшлифовать существующие нормы – задача ближайшего года.