Депутат о подготовке нового Кодекса об образовании: «Все мнения учтены, проработано огромное количество обращений»

Новости Беларуси. Большой педсовет с участием президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего.

Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров как в профессиональной среде учителей, так и родителей.

Кодекс об образовании – еще один стратегический документ, который расставит акценты в развитии системы образования страны и снимет острые вопросы.