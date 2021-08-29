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Квартиру пришлось ждать всего три дня. Почему белорусы переезжают жить в Петриков?

29 августа 2021 16:31
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Новости Беларуси. На неделе точками притяжения нашего внимания предсказуемо стали два шахтерских города – Петриков и Солигорск. В первом открыли горно-обогатительный комплекс и по сути вдохнули новую жизнь не только в Петриков, но и в весь полесский регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За большим производством – большие возможности. И нужно распорядиться этим по-белорусски: грамотно, четко и с заботой о каждом жителе Полесья.

Подробности в материале Юлии Бешановой.

Квартиру пришлось ждать всего три дня. Почему белорусы переезжают жить в Петриков?-1

10-тысячный Петриков находится в самом центре месторождения. Теперь его называют вторым городом шахтеров и пророчат ему перспективы молодого Солигорска, который всего за 60 лет из пустыря превратили в завидный город с прекрасно развитой инфраструктурой.

Ольга Струк и Оксана Черкасова перебрались сюда как раз из центрального управления «Беларуськалия». Говорят, и воздух чище, и условия точно не хуже. Например, квартиру пришлось ждать всего три дня.

Квартиру пришлось ждать всего три дня. Почему белорусы переезжают жить в Петриков?-3

Ольга Струк, сотрудник Петриковского рудоуправления:
С детьми это просто рай – тихо, спокойно, воздух свежий. Школа рядом, все рядом. Инфраструктура все равно будет настраиваться. Это, как говорят, перспективы молодого Солигорска.

Квартиру пришлось ждать всего три дня. Почему белорусы переезжают жить в Петриков?-5

Оксана Черкасова, сотрудник Петриковского рудоуправления:
Условия шикарные для молодых семей, специалистов, потому что ремонт законченный. Что от нас требуется – это всего лишь мебель, дизайн, своя фантазия. Вот и все.

Квартиру пришлось ждать всего три дня. Почему белорусы переезжают жить в Петриков?-7

Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского ГОК. Самое важное о событии

Петриковские новоселы правы: город выглядит уютным и комфортным. Но так было не всегда. По поручению главы государства параллельно со строительством комбината приводили в порядок и окрестности по примеру других небольших населенных пунктов Полесья. Дороги, инфраструктура, внешний вид зданий – все нуждалось в обновлении. На наведение порядка потратили порядка 50 миллионов рублей.

«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров». Президент о том, как впервые побывал у шахтёров – читайте здесь.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова

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