Квартиру пришлось ждать всего три дня. Почему белорусы переезжают жить в Петриков?

Новости Беларуси. На неделе точками притяжения нашего внимания предсказуемо стали два шахтерских города – Петриков и Солигорск. В первом открыли горно-обогатительный комплекс и по сути вдохнули новую жизнь не только в Петриков, но и в весь полесский регион, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За большим производством – большие возможности. И нужно распорядиться этим по-белорусски: грамотно, четко и с заботой о каждом жителе Полесья.

10-тысячный Петриков находится в самом центре месторождения. Теперь его называют вторым городом шахтеров и пророчат ему перспективы молодого Солигорска, который всего за 60 лет из пустыря превратили в завидный город с прекрасно развитой инфраструктурой.

Ольга Струк и Оксана Черкасова перебрались сюда как раз из центрального управления «Беларуськалия». Говорят, и воздух чище, и условия точно не хуже. Например, квартиру пришлось ждать всего три дня.