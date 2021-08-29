«С босыми ногами был, и эти колючки в ногах застревали». Афганец рассказал, как 40 лет назад бежал с семьёй от войны в Беларусь

Новости Беларуси. 40 лет идет гражданская война в Афганистане. 33 года Атаулла Матье живет в Беларуси. События августа 2021 года болью отзываются в душе афганца, ведь на родине остались мать, братья и сёстры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Герой нашего репортажа постоянно на связи с родиной и знает, как там развивается ситуация на самом деле, не из сообщений в Telegram-каналах, а напрямую от своих родственников. Его отношение к происходящему на своей исторической и к своей нынешней родине – Беларуси – в материале Юлии Мычки. За хроникой афганских событий могилевчанин Атаулла Матье первые несколько дней следил с замиранием сердца. В 130 километрах от Кабула в провинции Нангархар живет его семья: мать и восемь братьев и сестер. К счастью, военные действия пока не нарушили мобильную связь и интернет, и Атаулла имеет возможность слышать и видеть родных.

Атаулла Матье, житель Могилева:

Когда происходили эти захваты, мирные так называемые, я беспокоился о братьях, о матери, о сестрах, с ними был на связи. Наш город перед Кабулом взяли. Так как я беспокоился, я с ними общался. Они говорили: не переживай, все нормально, даже ни единого выстрела, ничего такого нет. Все спокойно сдались, бывшие власти. Эти пришли, и повода для беспокойства на тот и на данный момент нет. А что там будет впереди, один Бог или Аллах знает.

По словам семьи Атаулла, власть в его родном городе захватили без единого выстрела. Сейчас вся провинция в ожидании, что будет дальше. Жители не ходят на работу и стараются лишний раз не выходить из дома. Уставшие от войны афганцы хотят мирной жизни и признаются, что уже забыли, как это. Атаулла Матье:

Мы все надеемся. Дело в том, что у нас 40 с лишним лет идет война. И все надеются, что это будет конец этой кровопролитной войны. Все мы на это надеемся. Атаулла Матье 48 лет, и 40 из них в его родной стране идет война. Он помнит, как убегал от нее босиком.

Атаулла Матье:

Я помню, что я был маленьким совсем. Может быть, лет восемь-девять было. И вот, сказали. Я, может, не совсем понимал, но родители ночью сказали: надо собираться, уходить, потому что какие-то наступления. И мы ночью по пустыне, по колючкам этим. Кто-то успел что-то надеть на ноги, но я помню, что с босыми ногами был, и эти колючки в ногах застревали. Сквозь слезы шел в какое-то другое село. С фамилией Матье он уже больше 33 лет живет в Беларуси. После окончания 11 классов примерный ученик и сын директора провинциальной афганской школы Атаулла прилетел с одноклассниками в Беларусь, чтобы получить специальность строителя.

Атаулла Матье:

В этом общежитии я жил, на третьем этаже. Вот, третье окно. Здесь я жил до окончания техникума. А с женой познакомились в следующем общежитии, которое находится следом за этим зданием, тогда – библиотечный техникум. Познакомились – и по сей день живем вместе.

Со своей будущей женой Атаулла познакомился на одной из студенческих дискотек, и после окончания вуза молодая семья планировала вернуться на родину мужа. Но в 1990-х годах Афганистан был провозглашен Исламским эмиратом, и здесь проходили крайне жестокие репрессии по отношению к населению. Воспоминания о них до сих пор держат мирных афганцев в страхе. Конечно, от идеи вернуться на родину пришлось отказаться. Интернациональная семья осталась в Беларуси, и, по мнению родственников, Атаулла вытянул счастливый билет. Сейчас он многодетный отец, живет в мирной стране, и по афганским меркам – это уже много.