Что делать с коронавирусом и как проводят личные приёмы граждан сенаторы? Подводим итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рубрика «Сенат».
Новости Беларуси. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рубрика «Сенат».
Петр Орлов:
О событиях минувшей парламентской недели расскажем прямо сейчас. Благоустройство Минска обсудили 21 октября на заседании Минского горисполкома. Участие в нем приняла председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Утверждаемый ежегодно план действий в сфере наведения порядка не отражает все проблемные моменты. Речь и об озеленении, и об уходе за насаждениями, и в принципе о внешнем облике столицы. А потому было принято принципиальное решение – как можно скорее внести оперативные изменения.
Кочанова о благоустройстве Минска: «Проблемы в этом вопросе еще в городе есть, и мы это видим». Подробности здесь.
Петр Орлов:
Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с коронавирусом ведется непрерывная работа. Ситуация находится на постоянном контроле главы государства. Во все нюансы погружены и руководители государственных органов, ведь здоровье нации – важнейшая задача. Наличие лекарственных средств, кислорода, темпы вакцинации и особенно оказание плановой медпомощи – это лишь часть вопросов, о которых докладывали спикеру верхней палаты парламента на очередном селекторном совещании.
Министр здравоохранения: плановая помощь восстановлена в полном объеме, в том, в котором необходимо. Читайте здесь.
Услышать каждого белоруса. В Совете Республики продолжают проводить прямые телефонные линии. На минувшей неделе на вопросы отвечал Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. В центре внимания – назначение пенсий по возрасту, работа детских садов, а также мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции.
Виктор Лискович: если люди к нам обращаются, мы охотно рассматриваем все обращения и вникаем в каждое из них. Подробности здесь.
Петр Орлов:
Звонили не только с проблемами, но и с приятными новостями. Жители брестчины сообщили, что в ближайшие дни откроют предприятие по выпуску масок. На контроле сенатора остаются и ранее озвученные проблемы. А уже в эту среду, 27 октября, прямую телефонную линию провела председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки поступали со всех уголков страны. Тематика обращений разная как по масштабам, так и по содержанию. Принципиальным остается одно – на все озвученные гражданами вопросы были получены ответы. Некоторые из них, требующие более детальной проработки, взяты на личный контроль спикера.
Наталья Кочанова: так же, как и телефонные обращения, рассматриваем и любое другое – читайте здесь.