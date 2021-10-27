Что делать с коронавирусом и как проводят личные приёмы граждан сенаторы? Подводим итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «Сенат».

Петр Орлов:

О событиях минувшей парламентской недели расскажем прямо сейчас. Благоустройство Минска обсудили 21 октября на заседании Минского горисполкома. Участие в нем приняла председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Утверждаемый ежегодно план действий в сфере наведения порядка не отражает все проблемные моменты. Речь и об озеленении, и об уходе за насаждениями, и в принципе о внешнем облике столицы. А потому было принято принципиальное решение – как можно скорее внести оперативные изменения. Кочанова о благоустройстве Минска: «Проблемы в этом вопросе еще в городе есть, и мы это видим». Подробности здесь.

Петр Орлов:

Текущая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19, остается одной из важнейших тем. В борьбе с коронавирусом ведется непрерывная работа. Ситуация находится на постоянном контроле главы государства. Во все нюансы погружены и руководители государственных органов, ведь здоровье нации – важнейшая задача. Наличие лекарственных средств, кислорода, темпы вакцинации и особенно оказание плановой медпомощи – это лишь часть вопросов, о которых докладывали спикеру верхней палаты парламента на очередном селекторном совещании. Министр здравоохранения: плановая помощь восстановлена в полном объеме, в том, в котором необходимо. Читайте здесь.

Услышать каждого белоруса. В Совете Республики продолжают проводить прямые телефонные линии. На минувшей неделе на вопросы отвечал Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. В центре внимания – назначение пенсий по возрасту, работа детских садов, а также мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции. Виктор Лискович: если люди к нам обращаются, мы охотно рассматриваем все обращения и вникаем в каждое из них. Подробности здесь.