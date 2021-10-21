Кочанова о благоустройстве Минска: «Проблемы в этом вопросе ещё в городе есть, и мы это видим»

Новости Беларуси. О благоустройстве Минска 21 октября говорили на заседании Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем приняла Наталья Кочанова. Вопрос вынесли на повестку внепланово. Утверждаемый ежегодно план действий не отражает все проблемные моменты. Речь и об озеленении, и об уходе за насаждениями, и в принципе о внешнем облике столицы. А потому принято решение внести изменения. Главам администраций и руководителям организаций поручено за короткий срок исправить недоработки. В 2021 году уже есть хорошие показатели. Благоустроили практически 800 дворовых территорий, высадили 36 тысяч деревьев, 122 тысячи кустарников, более 10 миллионов цветов. Также отремонтировано более 1,5 тысяч квадратных метров покрытия дорог. Тем не менее первостепенная задача остается неизменной: в нашем городе не должно быть неухоженных улиц.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Минск – это наша столица. Это тот город, который должен служить примером для всех в наведении порядка, благоустройстве, озеленении. И поэтому, конечно, вопрос, который вынесен сегодня на рассмотрение городского исполкома, заслуживает самого пристального внимания, потому что проблемы в этом вопросе еще в городе есть, и мы это видим. Разработаны планы, которые есть в каждом районе города. Но кроме этого надо привлекать всех субъектов хозяйствования. Организации, учреждения, предприятия, за которыми закреплены территории по наведению порядка и озеленения, должны работать в этом вопросе более эффективно.