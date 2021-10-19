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Виктор Лискович: если люди к нам обращаются, мы охотно рассматриваем все обращения и вникаем в каждое из них

19 октября 2021 11:29
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Новости Беларуси. В Совете Республики продолжают проводить прямые телефонные линии. 19 октября на вопросы отвечал Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Виктор Лискович: если люди к нам обращаются, мы охотно рассматриваем все обращения и вникаем в каждое из них-1

В центре внимания было назначение пенсий по возрасту. Говорили о работе детских садов. Как соблюдаются, в том числе мероприятия, направленные на профилактику коронавируса. Звонили не только, чтобы пожаловаться, но и с приятными новостями. Так жители брестчины сообщили, что в ближайшие дни откроют предприятие по выпуску масок. На контроле и ранее озвученные проблемы.

Виктор Лискович: если люди к нам обращаются, мы охотно рассматриваем все обращения и вникаем в каждое из них-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень многие вопросы могут решаться именно на местном уровне, но, если люди к нам обращаются, мы охотно рассматриваем все обращения и вникаем в каждое из них. Как пример, совсем недавно к нам было обращение из слонимского региона по капитальному ремонту многоквартирного дома с комиссионным выездом на место. Мы рассмотрели данное обращение, сейчас активно ведутся работы на данном объекте, в ноябре, по заверению заказчиков, данный объект будет сдан.

Некоторые вопросы взяты на контроль: требуют тщательной проработки. Уже на следующей неделе сенатор намерен лично выехать на место, чтобы разобраться в ситуации.

# Прием граждан # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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