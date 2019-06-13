Что делать, если увидел пожар в лесу?

Аномальная жара в Беларуси. По всей стране зафиксирована повышенная пожароопасность. Если человек увидел воспламенение в лесу, какими должны быть его первые действия?

Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Зависит от масштабов пожара. Если это не затушенный костер, то можно самому предпринять меры. Если идёт горение неконтролируемое, крупное, то у каждого с детства откладывается в мозгу номер МЧС – 101. Позвонить, и тогда уже сотрудники горотделов МЧС вызывают нас – лесников и мы совместно принимаем меры по тушению.

Как правильно объяснить сотрудникам МЧС, где горит лес?

Игорь Пинчук:

Когда вы входите в лес – у нас стоят аншлаги, информационные стенды. На мобильный телефон можно сфотографировать – там указаны телефоны лесничеств, лесхозов, можно нам звонить напрямую и объяснить – какая рядом дорога, рядом с каким населённым пунктом. И работники лесной охраны уже очень быстро сориентируются и приедут по вызову.

Запрет на посещение леса: где можно отдыхать и по каким дорогам ходить?

«На интерактивной карте лесхоза можно смотреть ежедневно». Когда снимут запрет на посещение лесов?

Как выбраться из лесного пожара?