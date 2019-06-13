ЦТ по русскому языку проходит в Беларуси

Новости Беларуси. В 2019 году на ЦТ по русскому языку зарегистрировались около 63 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало испытания традиционно в 11:00. На ответы отводится два часа. Результаты станут известны приблизительно 23 июня.