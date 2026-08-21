Новости по тегу #Пожары

Пожар удавалось частично сдержать, но ветер снова раздувал пламя. Местность труднопроходимая, трава высокая и полностью высохшая – огонь распространяется мгновенно.
Стихия бушует на территории более 100 квадратных километров. Скорость распространения пламя очень высока. Это вынудило эвакуировать людей из труднодоступных районов по воздуху.
Стихия уже несколько дней бушует в округе Спокан: выгорело более 20 километров территории. Большинство возгораний пока не локализованы.
Это одна из мер по предупреждению возможных пожаров.
На юге Европы бушуют лесные пожары. Ситуация приближается к критической точке.
Массовые лесные пожары охватили Европу на фоне аномальной жары. Однако к распространению огня причастен и человек.
К настоящему моменту пламя уничтожило около 5 тысяч гектаров лесных массивов и кустарников.
Густой дым накрыл площадь в несколько километров. Жителям рекомендовано оставаться дома, закрыто несколько шоссе.
В Португалии огонь в муниципалитете Вузела охватил уже 11 тысяч гектаров, в тушении задействованы около трех тысяч пожарных, есть пострадавшие.
Среди основных причин возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Особую озабоченность у специалистов вызывает участок границы с Украиной – лесной рубеж протяженностью почти 600 километров, полностью расположенный в Гомельской области.
Огонь может перекинуться на белорусские земли. Наиболее сложная обстановка сложилась в Милошевичском лесхозе.
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