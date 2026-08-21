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Новости по тегу #Пожары

Лесной пожар бушует в Северной Македонии
21 августа 2026 07:29

Лесной пожар бушует в Северной Македонии

Лесной пожар на западе Канады вынудил эвакуироваться около 20 тыс. человек
09 августа 2026 08:29

Лесной пожар на западе Канады вынудил эвакуироваться около 20 тыс. человек

В американском штате Вашингтон лесные пожары уничтожили около 600 строений
04 августа 2026 08:24

В американском штате Вашингтон лесные пожары уничтожили около 600 строений

Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси
04 августа 2026 08:08

Ограничения на посещение лесов введены на большей части территории Беларуси

Европа в огне: как во Франции и Испании пытаются справиться с лесными пожарами?
26 июля 2026 17:15

Европа в огне: как во Франции и Испании пытаются справиться с лесными пожарами?

Более 30 человек арестованы во Франции за умышленные поджоги
11 июля 2026 14:42

Более 30 человек арестованы во Франции за умышленные поджоги

Более 10 тыс. человек эвакуированы во Франции из-за лесных пожаров
06 июля 2026 13:40

Более 10 тыс. человек эвакуированы во Франции из-за лесных пожаров

В Западной Вирджинии объявлен режим ЧП из-за пожара на крупном складе
06 июля 2026 09:04

В Западной Вирджинии объявлен режим ЧП из-за пожара на крупном складе

Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе
05 июля 2026 13:53

Природные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Европе

«Дом без пожара» – МЧС проводит специальное профилактическое мероприятие
18 мая 2026 14:47

«Дом без пожара» – МЧС проводит специальное профилактическое мероприятие

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка
15 мая 2026 06:08

Минлесхоз: в Беларуси складывается непростая пожароопасная обстановка

Круглосуточное дежурство лесхозов организовано на границе с Украиной из-за угрозы пожаров
12 мая 2026 07:51

Круглосуточное дежурство лесхозов организовано на границе с Украиной из-за угрозы пожаров