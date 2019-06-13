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Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах

13 июня 2019 08:22
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Ольга Войтович знает в лицо каждую травинку. Из осоки и рогоза, как из нитей, она сплетает корзины и вазы. Старинную традицию открыла для себя совершенно случайно. На фестивале ремесел познакомилась с витебской мастерицей Людмилой Горовой и стала учиться травоплетению онлайн.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-1

Ольга Войтович, мастер по плетению из травы:
Трава подходит различная: и болотная, и озёрная, и речная. Её надо заготавливать, сушить, ращепляется лоза и делается лента. Вместо нити я использую лозовую ленту.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-4

На самом деле, посуду из сена раньше делали по всей Беларуси. В огромных жбанах вмещалось несколько мешков зерна. В натуральной среде продукты хранились идеально. А сегодня, когда экология и хендмейд в центре внимания, зелёное искусство переживает второе рождение.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-7

Светлана Кондратенкова сменила столицу на Мостовщину и с головой ушла в травоплетение.

Светлана Кондратенкова, местный житель:
Меня заинтересовал именно мой дом, потому что я его делаю самобытным, с белорусским колоритом, сразу мне хотелось наплести себе ящиков, корзинок, подносиков, чтобы можно было удивить своих гостей.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-10

Галина Злыденко, местный житель:
У меня такая трещина была, я просто обвязала вазочку, туда поставила цветы и очень хорошо смотрится.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-13

Ольга Войтович:
Эти витки могут лежать по-разному: по спирали, закруглённо, могут прямо. Это всё зависит от того, как мы прокалываем иголку.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-16

За эксклюзивом к Ольге Войтович приходит всё больше мостовчан. Научить она готова каждого. Главное сильные руки, желание и, конечно, идеи. Запах сена, малой родины, определённо, вдохновит.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-19

Учёные доказали, что запах свежескошенной травы успокаивает головную боль, так что такие зелёные предметы в доме будут полезны вдвойне.

Жанна Новик, директор Мостовского районного центра ремесел:
Мы хотим создать коллекцию изделий, которые могут использоваться не только в быту, но и, вообще, в повседневной жизни. Спиральное плетение можно совмещать с кожей, с деревом. Это рюкзаки, сумки, девичьи и молодёжные. На это обращают внимание иностранцы.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-22

Ольга Войтович:
Однажды к нам пришёл фотограф, приобрёл две больших корзины из травы именно для фотосессии, чтобы деток фотографировать. Мы душу вкладываем и очень нравится это.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-25

В планах сплести украшения с нотками лаванды. Неравнодушно к травяным шедеврам и новое поколение. А, значит, у старого ремесла есть все шансы стать новым белорусским брендом.

Посуду и рюкзаки из травы делают в Мостах-28

# Год малой родины # общество # Ольга Войтович # Светлана Кондратенкова # Галина Злыденко # Жанна Новик # Фотофакт # Культура

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