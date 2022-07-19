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«Я грамотно распределял время». Как хорошо сдать ЦТ? История 100-балльника по математике

19 июля 2022 11:07
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Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022.  Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Илона Волынец, СТВ:  
У нас в студии счастливый обладатель 100 баллов по математике. Рассказывайте, как вам это удалось?  

«Я грамотно распределял время». Как хорошо сдать ЦТ? История 100-балльника по математике-1

Глеб Векша, набрал 100 баллов на ЦТ по математике:  
Это желание и мотивация со стороны близких, а также со стороны моих учителей, которые преподавали в 20-й гимназии. Также я грамотно распределял время.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
А как вы готовились? У вас был репетитор?  

«Я грамотно распределял время». Как хорошо сдать ЦТ? История 100-балльника по математике-4

Глеб Векша:  
Я посещал все этапы РТ, но на них я не набирал 100 баллов, максимум, который у меня был, – 98, это на втором этапе. Я проходил дома какие-то тесты, но как можно больше решал в школе.  

Илона Волынец:  
А куда поступать хотите?  

Глеб Векша:  
Я планирую поступать в БГУИР на факультет информационных технологий и управления. Я считаю, что это один из ведущих не только IT-вузов, но и технических.  

«Я грамотно распределял время». Как хорошо сдать ЦТ? История 100-балльника по математике-7

Кристина Сущеня:  
Сколько у вас в сумме баллов?  

Глеб Векша:  
342 балла.  

Кристина Сущеня:  
В общем, стоит бояться ребятам, которые идут вместе с вами на один и тот же факультет.  

Подготовительные курсы, репетиторы и самообучение. Как сдать ЦТ на хорошие баллы? Ответы студентов – подробности здесь.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Глеб Векша # Фотофакт

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