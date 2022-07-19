«Я грамотно распределял время». Как хорошо сдать ЦТ? История 100-балльника по математике

Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город». Илона Волынец, СТВ:

У нас в студии счастливый обладатель 100 баллов по математике. Рассказывайте, как вам это удалось?

Глеб Векша, набрал 100 баллов на ЦТ по математике:

Это желание и мотивация со стороны близких, а также со стороны моих учителей, которые преподавали в 20-й гимназии. Также я грамотно распределял время. Кристина Сущеня, СТВ:

А как вы готовились? У вас был репетитор?

Глеб Векша:

Я посещал все этапы РТ, но на них я не набирал 100 баллов, максимум, который у меня был, – 98, это на втором этапе. Я проходил дома какие-то тесты, но как можно больше решал в школе. Илона Волынец:

А куда поступать хотите? Глеб Векша:

Я планирую поступать в БГУИР на факультет информационных технологий и управления. Я считаю, что это один из ведущих не только IT-вузов, но и технических.