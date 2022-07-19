«Я грамотно распределял время». Как хорошо сдать ЦТ? История 100-балльника по математике
Градус вступительной кампании на пределе. 18 июля стартовал прием документов в вузы. Куда податься? Что делать, если что-то пошло не так? Обратная сторона золотой медали и все подводные камни вступительной кампании-2022. Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
У нас в студии счастливый обладатель 100 баллов по математике. Рассказывайте, как вам это удалось?
Глеб Векша, набрал 100 баллов на ЦТ по математике:
Это желание и мотивация со стороны близких, а также со стороны моих учителей, которые преподавали в 20-й гимназии. Также я грамотно распределял время.
Кристина Сущеня, СТВ:
А как вы готовились? У вас был репетитор?
Глеб Векша:
Я посещал все этапы РТ, но на них я не набирал 100 баллов, максимум, который у меня был, – 98, это на втором этапе. Я проходил дома какие-то тесты, но как можно больше решал в школе.
Илона Волынец:
А куда поступать хотите?
Глеб Векша:
Я планирую поступать в БГУИР на факультет информационных технологий и управления. Я считаю, что это один из ведущих не только IT-вузов, но и технических.
Кристина Сущеня:
Сколько у вас в сумме баллов?
Глеб Векша:
342 балла.
Кристина Сущеня:
В общем, стоит бояться ребятам, которые идут вместе с вами на один и тот же факультет.
Подготовительные курсы, репетиторы и самообучение. Как сдать ЦТ на хорошие баллы? Ответы студентов – подробности здесь.