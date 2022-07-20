Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи

Лена Климук, кулинар:

Сегодня на завтрак мы приготовим любимое детское блюдо – это ленивые вареники. Можете звать своих малышей и готовить вместе с нами.

Берем небольшую емкость, творог, вилку, яйцо, немного муки. Сразу же добавляем сахар и щепотку соли. Начинаем все аккуратно перемешивать вилочкой до однородной консистенции. Пока мы делаем тесто, желательно сразу поставить воду на огонь, чтобы она дошла до кипения.

Будем сворачивать колбаску. Присыпаем доску мукой. Берем тесто, раскатываем в ровную колбаску. Нарезаем ленивые вареники на небольшие сегменты.

Чтобы ускорить процесс закипания воды, добавим щепотку соли. Водичка закипела, опускаем туда ленивые вареники. Им надо буквально пару минут. Ждем полного всплывания и достаем.

Пара минут, и наши вареники уже всплыли. У нас получился очень быстрый и легкий завтрак. А теперь будем сервировать вместе с йогуртом и малиновым вареньем.