Прямой эфир

Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи

20 июля 2022 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня на завтрак мы приготовим любимое детское блюдо – это ленивые вареники. Можете звать своих малышей и готовить вместе с нами.

Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи-1

Берем небольшую емкость, творог, вилку, яйцо, немного муки. Сразу же добавляем сахар и щепотку соли. Начинаем все аккуратно перемешивать вилочкой до однородной консистенции. Пока мы делаем тесто, желательно сразу поставить воду на огонь, чтобы она дошла до кипения.

Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи-4

Будем сворачивать колбаску. Присыпаем доску мукой. Берем тесто, раскатываем в ровную колбаску. Нарезаем ленивые вареники на небольшие сегменты.

Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи-7

Чтобы ускорить процесс закипания воды, добавим щепотку соли. Водичка закипела, опускаем туда ленивые вареники. Им надо буквально пару минут. Ждем полного всплывания и достаем.

Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи-10

Пара минут, и наши вареники уже всплыли. У нас получился очень быстрый и легкий завтрак. А теперь будем сервировать вместе с йогуртом и малиновым вареньем.

Ленивые вареники. Готовим быстрый и вкусный завтрак для всей семьи-13

Для приготовления ленивых вареников понадобится:
Мука – 2 столовые ложки.
Соль – щепотка.
Сахар – 1 ложка.
Яйцо – 1 штука.
Творог – 250 граммов.
Варенье – по вкусу.
Йогурт греческий – по вкусу.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что делать с беженцами у белорусских границ? Это обсудят на встрече со специальным докладчиком ООН
20 июля 2022 06:31

Что делать с беженцами у белорусских границ? Это обсудят на встрече со специальным докладчиком ООН

Позволит экономить до 2,5 миллиона в год. Зачем в Брестской области заложат плантации белой ивы?
19 июля 2022 20:24

Позволит экономить до 2,5 миллиона в год. Зачем в Брестской области заложат плантации белой ивы?

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей
19 июля 2022 18:38

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей