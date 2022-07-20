Что делать с беженцами у белорусских границ? Это обсудят на встрече со специальным докладчиком ООН

Новости Беларуси. В Министерстве иностранных дел 20 июля состоится встреча со специальным докладчиком ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалесом Моралесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он направил запрос Беларуси осуществить визит в нашу страну в связи с ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и Польши.

Белорусская сторона предложила спецдокладчику ООН в той же открытой манере, в которой наша страна решала ситуацию с мигрантами осенью 2021 года, провести серию мероприятий для получения всеобъемлющей информации по компетенции его мандата. Гонсалес Моралес прибыл 16 июля в Гродно, где на встрече с представителями облисполкома узнал об особенностях организации пункта размещения беженцев в транспортно-логистическом центре «Брузги», о том, как была организована гуманитарная, медицинская и психологическая помощь мигрантам.