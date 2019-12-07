Опознали по записке в медальоне. Почти 80 лет белорус-красноармеец считался пропавшим без вести

Новости Беларуси. В Толочине перезахоронили останки земляка-красноармейца, который погиб во время второй попытки освобождения Харькова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 80 лет Василия Белановича считали пропавшим без вести. Восстановить память о героическом белорусе удалось благодаря работе украинских поисковиков. Именно они во время военно-патриотической экспедиции подняли останки бойца, установили его имя и привезли на родину. В международной вахте памяти приняла участие Анастасия Бут.

Спустя 78 лет, но он все же вернулся на родину. Туда, где родился и вырос, откуда уходил на фронт. И где всегда ждали родные – мать, сестры. А дождались, увы, только убеленные сединами племянники и их дети.

Марина Адамович, внучка Василия Белановича:

Была фотография раньше у бабушки, и я как-то поинтересовалась, она сказала, что мой брат Вася, он погиб. Кроме того, погибли два родных брата – Антон и Семен – кроме Василия. И муж бабушки тоже погиб.

Почти восемь десятилетий Василий Беланович считался без вести пропавшим. И только этой осенью удалось узнать о героической гибели 22-летнего белоруса. Это случилось в ночь с 25 на 26 мая 1942-го, во время второй попытки освобождения украинского Харькова. Опознать бойца удалось по записке в медальоне.

Никита Дрожча, поисковик (Украина):

Был бой или налет авиации, мы точно не знаем, но довольно много разбитых обозов, лошадей, кавалерия. Есть какие-то укрепления, окопы.





Тогда в «Барвенковском котле» погибли 270 тысяч солдат. Они так и не смогли вырваться из окружения. Около 100 тысяч продолжают лежать в полях под украинским селом Ивановка-2. Почти 300 человек подняли во время последних трех экспедиций.