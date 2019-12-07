Елизарьев: «Ходят полуголодные, а ничего не могут сделать. И мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть. Я просто безумно жалею этих женщин»

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Говорят, что театр начинается с вешалки. А как же буфет? При Большом есть легендарная столовая. Есть ли там спецменю для балерин?

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Нет, конечно.

Вадим Щеглов:

А как следить им за фигурой?