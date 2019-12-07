Елизарьев: «Ходят полуголодные, а ничего не могут сделать. И мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть. Я просто безумно жалею этих женщин»

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Говорят, что театр начинается с вешалки. А как же буфет? При Большом есть легендарная столовая. Есть ли там спецменю для балерин?
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Нет, конечно.
Вадим Щеглов:
А как следить им за фигурой?
Валентин Елизарьев:
Каждый индивидуально. Вы знаете, вообще, с этими фигурами, поскольку опыт большой, некоторые (будем сейчас только о женщинах говорить) едят так много – больше, чем я! А я – крупный мужчина. И вот к ним ничего не прилипает. А некоторые во всём себе отказывают, бедные женщины, во всём! Ходят полуголодные, а вот ничего не могут сделать с собой. Вот такая природа. И вот которые мучаются всю жизнь, и мечтают похудеть.
Я просто безумно жалею этих женщин. У которых очень сложная профессия с одним выходным днём в неделю, с семейными, наверное, какими-то проблемами, потому что не бывает семей, где нет проблем. Всегда проблемы двигают прогрессом. Так что любая проблема для того, чтобы её решать. Мне очень жалко женщин, которым вот так вот с природой не повезло, с природой тела, которые борются с собственной внешностью.
А вот другие есть примеры – ничего, вообще, всё им дала природа, им не нужно ни с кем бороться. Кому как повезет в этой жизни, у кого какая наследственность.