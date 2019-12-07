Синоптики: декабрь будет немного теплее обычного

За последние три десятка лет климат в Беларуси дал сбой, рассказали в программе «Плюс-минус». О новых метеотрендах заговорили после аномально тёплого лета 1989 года. С тех пор среднегодовая температура в стране выросла на 1,3 градуса.

В Беларуси появилась новая климатическая зона. Как это сказывается на природе

Летом стало больше жарких дней. Сменились и зимние тенденции. Тепловые волны в холодный период всё чаще становятся виновниками гололёдов.