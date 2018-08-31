Что было: Опять 1-е сентября/ Первое знакомство с Джексоном

Страна в ожидании звонка

Завтра – первый день осени. Прощай, лето! Завтра начинается другая жизнь для миллионов людей – детей, их пап и мам, бабушек и дедушек. А еще воспитателей, учителей, доцентов с кандидатами. Завтра – новый учебный год. Миллион учеников, из них 100 тысяч первоклассников собираются в мир знаний. Здравствуй, веселая жизнь! Многое становится новым – распорядок, учебники, костюмчик, ранец, шторы в классе… Плюс, не дай Бог, какая-нибудь неожиданная реформа, которая всех озадачит. А многое повторяется из года в год. Цветы в школу... Во что одеть ребенка?.. Бутерброд…. Колготки… Кто отведет и заберет?..

Голова – кругом. Все в напряжении. Министерство образования мониторит готовность к началу учебного года. Разрешения получили 3500 учреждений. Три школы-новостройки – в Минске, Бобруйске и деревне Лесковка Минского района – впервые примут учеников. В расписание старшеклассников с этого года внедрен предмет «трудовое обучение». Шесть часов в неделю будут готовить детей к простым профессиям. Предприятия «Беллегпрома» к этому сезону предлагают более 800 моделей одежды для школьников, а Минторг развернул бойкую торговлю отечественной продукцией. Общепит формирует меню для школьного питания. ГАИ контролирует, включают ли водители ближний свет, и обещает не наказывать родителей за неправильную парковку возле школ. Наконец, сегодня Президент согласовал проект постановления Совмина "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников". Это означает, что зарплата вузовских педагогов, учителей 1-й категории, помощников воспитателя по сравнению с августом вырастет примерно на 10-15 процентов. Одним словом, страна приготовилась к первому звонку. Прозвучит он в большинстве школ в первый понедельник сентября, и жизнь войдет в привычный рабочий ритм. Осталось погулять два выходных. Погода обещает быть хорошей.

«Лунной походкой» к бессмертию

Впервые с творчеством Майкла Джексона меня познакомил Юрий Осмоловский. Был в конце 60-х – начале 70-х такой ведущий на радио «Голос Америки». Будучи тогда еще школьниками, мы, конечно, знали советскую музыку. Но хотелось послушать, что играют и о чем поют в других концах планеты. Мы включали по вечерам приемники и слушали запрещенные в СССР и еле прорывавшиеся через «глушилки» передачи о западной музыке. Так я и узнал о группе «The Jackson 5», состоящей из пяти братьев, где фронтменом был самый младший Майкл. Ее популярность тогда набирала обороты в США, и ведущие «вражеских голосов» не могли не знакомить своих слушателей по всему миру с творчеством молодого коллектива. Позже Майкл Джексон оставил группу и занялся сольной карьерой, взрослея вместе с поколением ровесников и завоевывая музыкальный мир.

Кто он, Майкл Джексон? Его не назовешь просто талантливым музыкантом или хореографом. Ему не подходит определение «шоумен». Сейчас так многие себя величают. Он писал тексты своих песен и сценарии клипов, но назвать его только гениальным поэтом или сценаристом мало. Майкл Джексон – революционер в искусстве, человек, изменивший мир музыки. Он шел бы и дальше своей «лунной походкой», смело экспериментируя и делая новые открытия, но остановился в 50 лет. В мире много красивой музыки и красивых песен, ярчайших исполнителей. Но покорить высоту Джексона не скоро у кого-то получится.

Почитайте на выходные! Ничего серьезного.

1. Что носить этой осенью? Стилист знакомит с трендами сезона.

2. Кто хочет в жены Ольгу Бузову? Один белорус уже отвергнут.

В.Д.