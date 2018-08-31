За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок

Новости Беларуси. День знаний. 31 августа в ряде школ Беларуси прозвучит первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После каникул ребят ждут встречи с друзьями, учителями, классными руководителями. За парты в нынешнем году сядут около миллиона ста тысяч учащихся. Для них определена тема первого урока: «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Он посвящен Году малой родины.