За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок

Новости Беларуси. День знаний. 31 августа в ряде школ Беларуси прозвучит первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День знаний. 31 августа в ряде школ Беларуси прозвучит первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После каникул ребят ждут встречи с друзьями, учителями, классными руководителями. За парты в нынешнем году сядут около миллиона ста тысяч учащихся. Для них определена тема первого урока: «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Он посвящен Году малой родины.
Традиционно, к этому дню наиболее трепетно относятся в семьях, где ребенок идет в первый класс. Известно, что таковых в стране сто десять тысяч. 1-го сентября в Беларуси откроются и три новые школы.