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За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок

31 августа 2018 08:16
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 Новости Беларуси. День знаний. 31 августа в ряде школ Беларуси прозвучит первый звонок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок-1

После каникул ребят ждут встречи с друзьями, учителями, классными руководителями. За парты в нынешнем году сядут  около миллиона ста тысяч учащихся.  Для них определена тема первого урока: «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…». Он посвящен  Году малой родины.

За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок-4

Традиционно, к этому дню наиболее трепетно относятся в семьях, где ребенок идет в первый класс. Известно, что таковых в стране сто десять тысяч. 1-го сентября в Беларуси откроются и три новые школы. 

За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок-7

За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок-9

За новыми знаниями: 31 августа во многих школах Беларуси прозвучит первый звонок-11

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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