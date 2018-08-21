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Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?

21 августа 2018 19:22
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Новости Беларуси. В рацион белорусских школьников планируют добавить молока. Пока это только предложение, вопрос обсуждается на уровне Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-1

Такая мера, по мнению специалистов, позволит восполнить недостаток кальция в растущем организме. А вот соли и сахара в школьном питании станет меньше. Подробности узнавала корреспондент Оксана Семашко.

В Могилевском комбинате школьного питания сегодня заканчивают с ремонтом и запасаются витаминной продукцией. Мясо и рыбу завезут аккурат к первому сентября.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-4

Наталья Желобкевич, инженер-технолог Могилевского комбината школьного питания:
В это меню включены новые блюда – овощные, мясные, фрукты.

Сырые и готовые продукты проходят скрупулезную проверку в специальной лаборатории. Здесь работают с производителями уже напрямую, без посредников.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-7

Ирина Боярова, товаровед Могилевского комбината школьного питания:
Со всеми предприятиями мы работаем по системе скидок. За счет этого и удешевляется детское питание.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-10

Оксана Семашко, СТВ:
В школьное меню планируют ввести дополнительные порции молока. По словам экспертов, молодому растущему организму не хватает кальция.

В 2018 году детей обещают порадовать и новинками.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-13

Олеся Русаленко, начальник отдела могилевского молочного холдинга:
Разработанная нами линейка йогуртов, которую мы подготовили для питания школьников и дошкольников, как и прочие наши продукты, отличается натуральностью.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-16

Решение об уменьшении количества соли и сахара в питании школьников было принято не случайно.

«Мы решили, что нужно принимать кардинальные меры по уменьшению потребления соли и сахара в учреждениях образования»

В Минске меню для школьников обновлять будут каждые две недели по единому рецепту. Причем блюда здесь не могут повторяться два дня подряд.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-19

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела ГУПР Мингорисполкома:
Меню соответствует всем санитарным нормам и требованиям. Учтена сезонность на осенний период, соответствует необходимой калорийности.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-22

Кстати о калорийности. Недавние исследования показали, что городские дети в нашей стране предпочитают мучное и мясные продукты овощам. Около 20 % детей страдают избыточным весом. В 2018 году в школах урезали ассортимент кондитерских изделий в буфетах.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-25

Татьяна Струк, директор средней школы № 40 Минска:
Различные салаты идут, разнообразная молочная продукция идет в буфете. По сладостям это только то, что рекомендовано медицински, детки могут употреблять в пищу.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-28

Вместе с тем школьникам по-прежнему разрешают носить ссобойки. Чтобы уберечь наших детей от дорогих, а главное некачественных продуктов, белорусские ученые прорабатывают различные варианты.

Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?-31

В Национальной академии наук в ближайшее время разработают продукты для ребят, которым нельзя употреблять белок (16 видов хлебобулочных и овощных изделий). Специальное производство, аналогов которому пока еще нет в нашей стране, запустят в Марьиной Горке в 2021 году.

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Желобкевич # Ирина Боярова # Оксана Семашко # Олеся Русаленко # Марина Дьякова # Татьяна Струк # Фотофакт

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