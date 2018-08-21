Минус соль и сахар, плюс молоко. Чем теперь будут кормить в школьных столовых Беларуси?

Новости Беларуси. В рацион белорусских школьников планируют добавить молока. Пока это только предложение, вопрос обсуждается на уровне Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая мера, по мнению специалистов, позволит восполнить недостаток кальция в растущем организме. А вот соли и сахара в школьном питании станет меньше. Подробности узнавала корреспондент Оксана Семашко. В Могилевском комбинате школьного питания сегодня заканчивают с ремонтом и запасаются витаминной продукцией. Мясо и рыбу завезут аккурат к первому сентября.

Наталья Желобкевич, инженер-технолог Могилевского комбината школьного питания:

В это меню включены новые блюда – овощные, мясные, фрукты. Сырые и готовые продукты проходят скрупулезную проверку в специальной лаборатории. Здесь работают с производителями уже напрямую, без посредников.

Ирина Боярова, товаровед Могилевского комбината школьного питания:

Со всеми предприятиями мы работаем по системе скидок. За счет этого и удешевляется детское питание.

Оксана Семашко, СТВ:

В школьное меню планируют ввести дополнительные порции молока. По словам экспертов, молодому растущему организму не хватает кальция. В 2018 году детей обещают порадовать и новинками.

Олеся Русаленко, начальник отдела могилевского молочного холдинга:

Разработанная нами линейка йогуртов, которую мы подготовили для питания школьников и дошкольников, как и прочие наши продукты, отличается натуральностью.

Решение об уменьшении количества соли и сахара в питании школьников было принято не случайно. «Мы решили, что нужно принимать кардинальные меры по уменьшению потребления соли и сахара в учреждениях образования» В Минске меню для школьников обновлять будут каждые две недели по единому рецепту. Причем блюда здесь не могут повторяться два дня подряд.

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела ГУПР Мингорисполкома:

Меню соответствует всем санитарным нормам и требованиям. Учтена сезонность на осенний период, соответствует необходимой калорийности.

Кстати о калорийности. Недавние исследования показали, что городские дети в нашей стране предпочитают мучное и мясные продукты овощам. Около 20 % детей страдают избыточным весом. В 2018 году в школах урезали ассортимент кондитерских изделий в буфетах.

Татьяна Струк, директор средней школы № 40 Минска:

Различные салаты идут, разнообразная молочная продукция идет в буфете. По сладостям это только то, что рекомендовано медицински, детки могут употреблять в пищу.

Вместе с тем школьникам по-прежнему разрешают носить ссобойки. Чтобы уберечь наших детей от дорогих, а главное некачественных продуктов, белорусские ученые прорабатывают различные варианты.