Как выбираются модели и шьется школьная форма? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Сезон продаж школьной формы стартовал. В 2018 году легпром предлагает больше сотни новых моделей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они отшиты по ГОСТу, но в торговле, как известно, самый главный – покупатель. Учтены ли пожелания родителей и самих школьников, довольны ли они ассортиментом? Корреспондент Галина Буро искала ответы.

Подготовку ко Дню знаний Алла Акудович с дочерью Лизой решили начать с обновления гардероба. Девочка переходит в 4-й класс, из многих прошлогодних вещей уже выросла. Школа диктует деловой стиль в одежде, мама добавляет свои требования к платьям и сарафанам.

Алла Акудович, жительница Гродно:

Должно быть удобство. Застежка, чтоб сам ребенок мог застегнуть. Это где-то спереди может, или сбоку, но никак не сзади.

Елизавета Акудович, жительница Гродно:

Хочется, чтоб была модная школьная форма.

Модно и удобно, как совместить? Непростая задача для модельеров, но вполне реальная. Натуральные волокна, воздухопроницаемая ткань, а вся соль – в деталях.

Начали использовать печать на блузках. В школьной форме мы использовали «yes/no». Юбки с перфорацией, галстуки со стразами, декоративная тесьма на планке и цвет по последнему слову моды.

Синий цвет ввели в этом году в школьную форму.

Крупная гродненская фабрика к школьному сезону начала готовиться еще зимой. Чтобы разработать образ старшеклассницы, художник-модельер Екатерина Отто обратилась к самим подросткам.

Екатерина Отто, художник-модельер швейно-торговой фирмы:

Мы делали анонимные анкеты. Они просто ставили плюсики-минусики. Мы пришли, сделали анализ. Некоторые модели, нам казалось, будут пользоваться спросом. Оказалось, совершенно наоборот.

Галина Буро, СТВ:

А эта модель – хит продаж. Ее особенность в универсальности: воротник и манжеты снимаются. И школьная форма легким движением руки превращается в знаменитое маленькое черное платье.

Швейные фабрики в этом сезоне предлагают около 500 моделей одежды делового стиля. Родители отмечают хороший выбор: в Беларуси научились делать красивую и практичную одежду для школы.

Владимир Галяткин, начальник управления маркетинга и реализации продукции швейно-торговой фирмы:

Наши конструкторы и художники добиваются год за годом все лучшей и лучшей посадки. Наша продукция пользуется спросом и популярностью как у нас в стране, так и за рубежом.

Владимир Астровский, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Был разработан пилотный проект «Школа будущего». То есть с 1 марта действуют стандарты одежды делового стиля. Есть поручение правительства с тем, чтобы не допускать недоброкачественную одежду на белорусский рынок.