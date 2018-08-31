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«Замуж за Бузову»: кто борется за сердце телеведущей

31 августа 2018 09:52
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Вот уже на протяжении десяти лет Ольга Бузова помогает молодым людям строить свою любовь на телепроекте «Дом-2». После скандального расставания с экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, прошло два года, а личная жизнь девушки так и не сложилось. Однако, Ольге выпал уникальный шанс начать всё заново. Да ещё и на глазах всего СНГ. В воскресенье стартовала самая долгожданная премьера осени: шоу «Замуж за Бузову». Пятнадцать претендентов готовы побороться за руку и сердце знаменитой телеведущей. Айтишник, стартапер, сыродел, веган, модель и даже миллионер – выбирать есть из кого.

Среди счастливчиков оказался белорусский певец и телеведущий Герман Титов.

«Замуж за Бузову»: кто борется за сердце телеведущей-1


Источник фото: instagram.com/germantitov_official

Однако, знаменитый соотечественник не приглянулся разборчивой Ольге, и уже после первого эфира отправился восвояси. Близкая подруга Титова – певица Наташа Королёва высказала в Сети мнение: Ольга и её сестра – дамы недальновидные.

Наташа Королева защитила участника, покинувшего шоу «Замуж за Бузову», и раскритиковала Ольгу

Ведь Герман – ещё и замечательный композитор.

Автор хитов Лолиты, Николая Баскова, Димы Билана и Стаса Михайлова.

«Замуж за Бузову»: кто борется за сердце телеведущей-4


Источник фото: instagram.com/germantitov_official

Однако, по словам Королёвой, такой поворот событий не стал для неё неожиданностью. Как утверждает исполнительница: сердце Бузовой давно занято.

А шоу – ни что иное, как очередная бизнес-стратегия.

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова # Герман # Наташа Королева

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