«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников
Не за горами 1 сентября, а это значит, что перед школьниками стоит непростая задача: удивить одноклассников и учителей своим модным луком. В этом году отечественные производители предлагают более 300 моделей блузок и сарафанов для девочек и более 200 костюмов, трикотажных изделий для мальчиков.
В тренде комплекты необычного кроя пастельных тонов с акцентом на детали, которые призваны подчеркнуть индивидуальность.
Ирина Зенькевич, заведующий сектором швейных товаров:
Белорусские производители подготовили очень широкий ассортимент из тканей в клетку.
Ткани разнообразные: поливискозные, полушерстяные.
Для юной модницы Жени шоппинг перед школой – занятие непростое, но очень увлекательное. Вместе с мамой они хотят найти сразу два наряда: платье для торжественной линейки и практичный комплект для будней.
Евгения Кратэнко:
Всё зависит от погоды. Если будет тепло, я бы надела красивую юбочку, блузочку.
Продавец:
На 1 сентября я бы предложила вам такой интересный комплект: юбочка и такая нарядная блузочка. Очень интересно сделана.
Юбочка подходит практически всем.
Она пышная, все девочки просто влюбляются в неё.
Этот комплект будет стоить порядка 110 рублей.
Можно подобрать блузочку – более классический вариант.
Елена Кратэнко:
Было такое мнение, что лучше пойти на рынок, там дешевле гораздо, но я была приятно удивлена, мне очень понравилось и качество, и достаточно приемлемые цены.
Кружева, вышивка, драпировка и разнообразие принтов – прекрасно!
Но комфортно ли будет активному школьнику в такой одежде?
Светлана Кахро, начальник управления организации внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром»:
В составе должен присутствовать хлопок, вискоза. Сейчас стали делать для того, чтобы было удобно надевать блузочки, такие застежки.
Разнообразие стильных и качественных моделей радует не только ребёнка, но и родителей
Белорусы:
Цены весьма доступные. Покупая эти вещи, ты точно знаешь, что ребенок их проносит целый год, что они не порвутся, хорошо стираются.
Можно фантазировать, можно сделать деловой стиль нескучным.
Блеснуть красотой школьнику мало, важно показать и свои знания. Поэтому на уроках не обойтись без дневника, карандашей, циркуля, тетрадей.
В среднем, такие покупки обойдутся в 60 рублей.
В среднем, полный комплект школьника, включая канцелярские товары, обойдётся в 200 белорусских рублей.