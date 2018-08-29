«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников

Не за горами 1 сентября, а это значит, что перед школьниками стоит непростая задача: удивить одноклассников и учителей своим модным луком. В этом году отечественные производители предлагают более 300 моделей блузок и сарафанов для девочек и более 200 костюмов, трикотажных изделий для мальчиков.

В тренде комплекты необычного кроя пастельных тонов с акцентом на детали, которые призваны подчеркнуть индивидуальность.

Для юной модницы Жени шоппинг перед школой – занятие непростое, но очень увлекательное. Вместе с мамой они хотят найти сразу два наряда: платье для торжественной линейки и практичный комплект для будней.

Ирина Зенькевич, заведующий сектором швейных товаров: Белорусские производители подготовили очень широкий ассортимент из тканей в клетку.

Евгения Кратэнко:

Всё зависит от погоды. Если будет тепло, я бы надела красивую юбочку, блузочку.

Продавец:

На 1 сентября я бы предложила вам такой интересный комплект: юбочка и такая нарядная блузочка. Очень интересно сделана.

Юбочка подходит практически всем.

Она пышная, все девочки просто влюбляются в неё.