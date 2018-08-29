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«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников

29 августа 2018 11:18
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Не за горами 1 сентября, а это значит, что перед школьниками стоит непростая задача: удивить одноклассников и учителей своим модным луком. В этом году отечественные производители предлагают более 300 моделей блузок и сарафанов для девочек и более 200 костюмов, трикотажных изделий для мальчиков.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-1

В тренде комплекты необычного кроя пастельных тонов с акцентом на детали, которые призваны подчеркнуть индивидуальность.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-4

Ирина Зенькевич, заведующий сектором швейных товаров:
Белорусские производители подготовили очень широкий ассортимент из тканей в клетку.

Ткани разнообразные: поливискозные, полушерстяные.

Для юной модницы Жени шоппинг перед школой – занятие непростое, но очень увлекательное. Вместе с мамой они хотят найти сразу два наряда: платье для торжественной линейки и практичный комплект для будней.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-7

Евгения Кратэнко:
Всё зависит от погоды. Если будет тепло, я бы надела красивую юбочку, блузочку.

Продавец:
На 1 сентября я бы предложила вам такой интересный комплект: юбочка и такая нарядная блузочка. Очень интересно сделана.

Юбочка подходит практически всем.

Она пышная, все девочки просто влюбляются в неё.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-10

Этот комплект будет стоить порядка 110 рублей.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-13

Можно подобрать блузочку – более классический вариант.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-16

Елена Кратэнко:
Было такое мнение, что лучше пойти на рынок, там дешевле гораздо, но я была приятно удивлена, мне очень понравилось и качество, и достаточно приемлемые цены.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-19

Кружева, вышивка, драпировка и разнообразие принтов – прекрасно!

Но комфортно ли будет активному школьнику в такой одежде?

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-22

Светлана Кахро, начальник управления организации внутренней торговли и выставочной деятельности концерна «Беллегпром»:
В составе должен присутствовать хлопок, вискоза. Сейчас стали делать для того, чтобы было удобно надевать блузочки, такие застежки.

Разнообразие стильных и качественных моделей радует не только ребёнка, но и родителей

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-25

Белорусы:
Цены весьма доступные. Покупая эти вещи, ты точно знаешь, что ребенок их проносит целый год, что они не порвутся, хорошо стираются.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-28

Можно фантазировать, можно сделать деловой стиль нескучным.

Блеснуть красотой школьнику мало, важно показать и свои знания. Поэтому на уроках не обойтись без дневника, карандашей, циркуля, тетрадей.

В среднем, такие покупки обойдутся в 60 рублей.

«Можно фантазировать, сделать деловой стиль нескучным». Родители о белорусской одежде для школьников-31

В среднем, полный комплект школьника, включая канцелярские товары, обойдётся в 200 белорусских рублей.

# Детская одежда # общество # Светлана Кахро

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