Андрей Швед: российская школа лыжных гонок – это лучшая школа в мире

В «Раубичах» стартовали международные соревнования по лыжным гонкам «Первенство наций», в которых принимают участие юниоры Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших определят юноши и девушки 2003-2004 годов рождения в спринте, массовых стартах, индивидуальных гонках, а также смешанной эстафете.

1 февраля состоялась церемония открытия, во время которой функционеры подчеркнули, что плотное сотрудничество обеих стран приносит свои положительные результаты. И сейчас важно обратить внимание на ближайший резерв.

Андрей Швед, председатель попечительского совета Белорусской федерации лыжных гонок:

Мы сделали определенные выводы. И исходим из того, что российская школа лыжных гонок – это лучшая школа в мире. Поэтому, когда наши спортсмены соревнуются с лучшими спортсменами мира, конечно, их мастерство, профессионализм растут. Подобного рода соревнования являются для нас также важным этапом в подготовке наших юниоров. Это будущее нашей сборной. Конечно, сегодня нам рано говорить о том, что наши юниоры смогут в ближайшее время заменить сильнейших лыжников наших белорусских. Но вместе с тем работа в этом направлении ведется. И подобного рода соревнования – это серьезный этап в их подготовке.