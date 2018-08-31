Будь модной этой осенью: знакомим с трендами сезона

О трендах осеннего сезона-2018 рассказывает эксперт в области моды.
Во что посоветуете наряжаться модницам этой осенью?
О трендах осеннего сезона-2018 рассказывает эксперт в области моды.
Во что посоветуете наряжаться модницам этой осенью?
Алеся Ефимик, стилист:
Этой осенью можно продолжать использовать многослойность в одежде. Принты продолжаем носить анималистичные, в тренде также сочетание различных фактур, различные твидовые ткани, также можно вплетать кислотные оттенки.
Достаточно популярным должен стать металлик в одежде.
Как в плащах, так и в коктейльной, и вечерней моде.
А какие модные требования к мужскому гардеробу?
Алеся Ефимик:
Нам повезло жить в такое время, когда нет чётких границ. Как и в женском гардеробе, это будет многослойность и возврат к ретро. Это – возврат к 70-ым, использование различных кепок, штроксовых курток, кожаных курток, похожих на авиационные, бомберов, и возврат к ковбойскому стилю.