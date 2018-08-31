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Будь модной этой осенью: знакомим с трендами сезона

31 августа 2018 12:01
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О трендах осеннего сезона-2018 рассказывает эксперт в области моды.

Во что посоветуете наряжаться модницам этой осенью?

Будь модной этой осенью: знакомим с трендами сезона -1

Алеся Ефимик, стилист:
Этой осенью можно продолжать использовать многослойность в одежде. Принты продолжаем носить анималистичные, в тренде также сочетание различных фактур, различные твидовые ткани, также можно вплетать кислотные оттенки.

Достаточно популярным должен стать металлик в одежде.

Как в плащах, так и в коктейльной, и вечерней моде.

А какие модные требования к мужскому гардеробу?

Алеся Ефимик:
Нам повезло жить в такое время, когда нет чётких границ. Как и в женском гардеробе, это будет многослойность и возврат к ретро. Это возврат к 70-ым, использование различных кепок, штроксовых курток, кожаных курток, похожих на авиационные, бомберов, и возврат к ковбойскому стилю.

# Мода # общество # Алеся Ефимик

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