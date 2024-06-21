Испания обыграла сборную Италии и вышла в 1/8 финала ЧЕ по футболу

Сборная Испании победила футболистов Италии и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. В первом тайме «Красная фурия» доминировала на поле и полностью переиграла действующих чемпионов Европы, но не смогла реализовать свои голевые моменты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победу испанцам принесла ошибка итальянского защитника Риккардо Калафьори, который на 55-й минуте срезал гол в свои же ворота. В итоге минимальная виктория испанской дружины – 1:0 – и выход в плей-офф с первого места в группе. В другом матче квартета В сборные Хорватии и Албании разошлись миром – 2:2.