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Испания обыграла сборную Италии и вышла в 1/8 финала ЧЕ по футболу

21 июня 2024 12:09
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Сборная Испании победила футболистов Италии и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. В первом тайме «Красная фурия» доминировала на поле и полностью переиграла действующих чемпионов Европы, но не смогла реализовать свои голевые моменты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Испания обыграла сборную Италии и вышла в 1/8 финала ЧЕ по футболу-1

Победу испанцам принесла ошибка итальянского защитника Риккардо Калафьори, который на 55-й минуте срезал гол в свои же ворота. В итоге минимальная виктория испанской дружины – 1:0 – и выход в плей-офф с первого места в группе. В другом матче квартета В сборные Хорватии и Албании разошлись миром – 2:2.

# Футбол

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