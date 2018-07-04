«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости

Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе области.