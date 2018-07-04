«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости

Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе области.
Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе области.
Начались торжества на Кургане Славы.
Поздравления с Днем Независимости в адрес Президента и белорусского народа поступили от руководителей государств мира
День Независимости во всех регионах Беларуси: большой фотофакт
По-настоящему интересно и весело было в городе машиностроителей. Главный праздник страны совпал с 55-летием Жодино. Кульминацией праздника стала республиканская акция «Споем гимн вместе».
Как отпраздновал День Независимости центральный регион – смотрите в нашем репортаже.
Грандиозный фотофакт: военный парад и праздничное шествие, посвященные Дню Независимости