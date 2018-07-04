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«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости

04 июля 2018 15:29
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Новости Беларуси. Минская громко отпраздновала День Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Десятки интересных мероприятий прошли в каждом районе области.

«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости-1

Начались торжества на Кургане Славы.

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День Независимости во всех регионах Беларуси: большой фотофакт

По-настоящему интересно и весело было в городе машиностроителей. Главный праздник страны совпал с 55-летием Жодино. Кульминацией праздника стала республиканская акция «Споем гимн вместе».

«Мы мир сможем защитить, если любая беда придёт». Минская область громко отпраздновала День Независимости-4

Как отпраздновал День Независимости центральный регион – смотрите в нашем репортаже.

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# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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