Экономика за 19.09.2016

Новости Беларуси. Кому и в каком размере дадут субсидии на развитие собственного бизнеса, какие белорусские стартап-проекты отправятся в Москву в поисках инвесторов и сколько составила выручка продавцов на осенних сезонных ярмарках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НА ШИРОКУЮ НОГУ

Около 1 млн белорусских рублей потратили посетители ярмарок выходного дня в Минске.

Купили 900 тонн овощей, 39 тонн мяса, 11 тонн рыбы и 26 тонн другой продукции.

Цены на картофель, капусту, морковь с минимальной торговой надбавкой стартуют от 20 копеек. Торговля представлена с размахом – ряды длиною в 100 метров, площадь одной ярмарки достигает 25 тысяч квадратных метров.

СУБСИДИИ ДЛЯ СТАРТА

Более 1000 безработных получили субсидии на организацию своего бизнеса с начала года. Господдержка – это 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума или почти 2000 деноминированных рублей.

В малых городах и сельской местности эта цифра доходит до 2600 рублей.

А если организация собственного дела связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, размер субсидии достигает 20-кратной величины бюджета прожиточного минимума. Бывшие безработные открывают собственный бизнес, как правило, в сфере услуг: парикмахерские, пошив и ремонт одежды, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

АМБИЦИИ РЕЗИДЕНТОВ

Удвоить показатели экспорта по итогам года – таковы амбициозные планы резидентов свободной экономической зоны «Минск». Заявленный объем инвестиций по новым производствам превышает 11,2 млн долларов и 5,8 млн евро.

Внешнеторговый оборот товаров с начала года 962,6 млн долларов.

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным (объем экспорта товаров достиг 569,6 млн долларов, импорта – 393 млн долларов). Темп роста экспорта товаров в этом году достиг 119,3% к уровню аналогичного периода прошлого года. По итогам 2016 года планируется выйти на темп роста в 130%.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Правительство обязало банки чаще проверять клиентов. Раньше это делали один раз в год, теперь – один раз в квартал. Так, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов, финансирование терроризма и распространение оружия в правила внутреннего контроля добавили новые направления.

Это замораживание средств, блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств о том, что к его счету или операции применили эти меры.

КАЖДОМУ СТАРТАПЕРУ ПО ИНВЕСТОРУ

«Умный дом» и «Умная миска» – победители – стартапы белорусских инноваторов отправятся в Москву, в поисках инвесторов. Покормить кота с помощью интернет-приложения, не сгореть на солнце, потому что на руке браслет-ограничитель. Молодые предприниматели представили передовые идеи и технологии в сфере Интернета вещей.

От 30 000 до 1 млн долларов планируют привлечь в свои стартап-проекты начинающие бизнесмены.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль незначительно укрепился к корзине валют.