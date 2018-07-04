Прямой эфир

Простой способ проверить надежность туроператора рассказали в Минспорта

04 июля 2018 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств турфирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельные игроки на туристическом рынке заподозрены в использовании сомнительных схем работы. Чтобы отдых не был сорван, в профильном ведомстве рекомендуют проверять компании. Вся информация о белорусских турфирмах есть на сайте Минспорта в специальном реестре (в нем уже около 1000 субъектов). Конечно, сам факт включения в список не страхует на 100 %, однако в этом случае хотя бы будет, кому предъявить претензию.

Простой способ проверить надежность туроператора рассказали в Минспорта-1

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Жалоб довольно много, в зависимости от сезона их поступает все больше и больше. Зачастую граждане, которые хотят съездить отдохнуть за рубеж, ведутся на поводу более низких цен у менее серьезных операторов, которые по бросовым ценам продают своим путевки. Вот здесь гораздо сложнее, потому что когда оператор несерьезный, когда турагент несерьезный, говорить о возмещении ущерба гораздо сложнее.

Простой способ проверить надежность туроператора рассказали в Минспорта-4

Перед покупкой услуг также не лишним будет ознакомиться с условиями договора. Читать все, что написано мелким шрифтом и даже между строк, рекомендуют специалисты.

# Туризм # общество # Андрей Молчан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ярко, массово и незабываемо. Что больше всего понравилось белорусам на Дне Независимости в Минске?
04 июля 2018 11:11

Ярко, массово и незабываемо. Что больше всего понравилось белорусам на Дне Независимости в Минске?

В Могилеве начато строительство социального многоквартирного дома при поддержке Китая
04 июля 2018 09:04

В Могилеве начато строительство социального многоквартирного дома при поддержке Китая

Регионы поют гимн Беларуси: видеофакт
04 июля 2018 08:02

Регионы поют гимн Беларуси: видеофакт