Простой способ проверить надежность туроператора рассказали в Минспорта

Новости Беларуси. Случаи недобросовестного исполнения обязательств турфирмами участились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельные игроки на туристическом рынке заподозрены в использовании сомнительных схем работы. Чтобы отдых не был сорван, в профильном ведомстве рекомендуют проверять компании. Вся информация о белорусских турфирмах есть на сайте Минспорта в специальном реестре (в нем уже около 1000 субъектов). Конечно, сам факт включения в список не страхует на 100 %, однако в этом случае хотя бы будет, кому предъявить претензию.

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Жалоб довольно много, в зависимости от сезона их поступает все больше и больше. Зачастую граждане, которые хотят съездить отдохнуть за рубеж, ведутся на поводу более низких цен у менее серьезных операторов, которые по бросовым ценам продают своим путевки. Вот здесь гораздо сложнее, потому что когда оператор несерьезный, когда турагент несерьезный, говорить о возмещении ущерба гораздо сложнее.