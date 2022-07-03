«Чревато остановкой сердца». Почему от храпа можно умереть?

Новости Беларуси. Белорусская медицина – еще один пункт гордости нашей независимой страны. Продолжим с гостями, которые пришли не с пустыми руками. В студии представители здравоохранения. Какими достижениями славится белорусская медицина? Александр Меженный, СТВ:

Какие достижения отечественной медицины за годы нашей независимости можно считать прорывными, значимыми, которые у всех на слуху?

Татьяна Санукевич, начальник управления специализированной помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Ежегодно по Республике Беларусь проводится около миллиона оперативных вмешательств. Треть – это высокие технологии. Можно отметить такое направление, как трансплантация. Мы занимаем по Республике Беларусь первое место. В период с 2008 года по 2021 год проведено около трех тысяч трансплантаций. Это 845 трансплантаций печени, 35 трансплантаций легких, 21 мультиорганная трансплантация. Также внедряются и проводятся трансплантации среди детей. За этот год проведено четыре трансплантации почки и две трансплантации печени. С развитием центра проводится около двух тысяч трансплантаций костного мозга, операции на открытом сердце – три с половиной тысячи в течение года. Это все руками медицинских работников, руками наших выдающихся врачей.

Александр Меженный:

Это впечатляет. Татьяна Санукевич:

Поэтому это гордость нашей страны. Если мы берем направление онкологии, то там больше развивается пластика, проведение комбинированных оперативных вмешательств совместно с кардиологами в направлениях развития скрининговых программ, что позволяет нам выявлять на ранних этапах онкологические процессы (первая и вторая стадии), выявлять предопухолевые заболевания и в дальнейшем бороться, предотвращая развитие осложнений. Новые медицинские разработки и развитие врачебной деятельности в условиях пандемии Юлия Алексеюк, СТВ:

По поводу предотвращения развития чего-либо. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками. Что это такое интересное лежит? Медики наши изобретательны, насколько я знаю, это средство от храпа, и хочется подробнее узнать, что это такое.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ, доктор медицинских наук:

Это одна из наших новых разработок, совместно произведенная Белорусской медицинской академией последипломного образования, а также Белорусским государственным медицинским университетом, сотрудничая с БНТУ, с компанией «Политехник», нами разработано специальное внутриротовое устройство для лечение пациента с храпом и с синдромом абструктивного апноэ сна. Это достаточно эффективное устройство, которое мы используем для пациентов с данным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что каждый четвертый человек земного шара храпит. И у каждого из этих пациентов есть синдром абструктивного апноэ сна. Что такое синдром абструктивного апноэ сна? Это когда происходит остановка дыхания во время сна, а эта остановка может быть от десяти секунд и более, в тяжелых случаях – до 2-3 минут. Юлия Алексеюк:

Это очень опасно для здоровья. Сергей Рубникович:

Это очень опасно для здоровья. Оно чревато остановкой сердца, когда человек умирает во сне. Александр Меженный:

Насколько это прорывной опыт для мировой медицины?

Сергей Рубникович:

Мы эту разработку апробируем совместно с нашими коллегами из РНПЦ оториноларингологии, она проходит комплексные обследования. Наши пациенты обследуются в лаборатории сна, проводят полисомнографические исследования, потом эти пациенты поступают на кафедру ортопедической стоматологии, где мы их дообследуем и изготавливаем специальные устройства, которые позволяют выдвинуть нижнюю челюсть и в определенном положении ее зафиксировать, позволяя тем самым удержать язык и нижнюю челюсть в заданном состоянии. Александр Меженный:

Я так понимаю, что никто храпеть больше не будет. Сергей Рубникович:

Да, это позволяет снять проблемы храпа. И самое главное, что не храпа как симптома, а самого заболевания остановки дыхания во сне.

Александр Меженный:

Интересная разработка. Я уверен, что это будет очень востребовано. Но сейчас не надо забывать, что COVID-19 никуда пока не ушел, к сожалению, но вроде бы научились справляться. Два года мы в этой эпидемии находились. Кстати, пользуясь случаем, большое спасибо вам, большое спасибо медикам. И в вашем лице, конечно же, потому что вы сделали просто нереальную работу, титанический труд. Я уверен, что белорусы в надежных руках. Но что удалось добиться, чему удалось научиться за эти два года? Татьяна Санукевич:

Это, наверное, слаженная работа всей команды врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала и руководства. За данный период мы разработали новые методические рекомендации, мы подготовили практически все стационары и амбулаторно-поликлинические организации при возникновении любой инфекции, независимо COVID-инфекция это или нет. Они уже готовы, подготовлены, разработаны планы тактики действия при спорадической ситуации, производились различные учебы с врачами и со средним медицинским персоналом, постоянно пересматривается нормативная документация. Александр Меженный:

В целом оцениваете работу на отлично? Татьяна Санукевич:

Да. Я очень горжусь своими врачами. Какой конкурс в БГМУ и как попасть в стены университета будучи школьником?