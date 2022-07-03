«Чревато остановкой сердца». Почему от храпа можно умереть?
Новости Беларуси. Белорусская медицина – еще один пункт гордости нашей независимой страны. Продолжим с гостями, которые пришли не с пустыми руками. В студии представители здравоохранения.
Какими достижениями славится белорусская медицина?
Александр Меженный, СТВ:
Какие достижения отечественной медицины за годы нашей независимости можно считать прорывными, значимыми, которые у всех на слуху?
Татьяна Санукевич, начальник управления специализированной помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Ежегодно по Республике Беларусь проводится около миллиона оперативных вмешательств. Треть – это высокие технологии. Можно отметить такое направление, как трансплантация. Мы занимаем по Республике Беларусь первое место. В период с 2008 года по 2021 год проведено около трех тысяч трансплантаций. Это 845 трансплантаций печени, 35 трансплантаций легких, 21 мультиорганная трансплантация. Также внедряются и проводятся трансплантации среди детей. За этот год проведено четыре трансплантации почки и две трансплантации печени. С развитием центра проводится около двух тысяч трансплантаций костного мозга, операции на открытом сердце – три с половиной тысячи в течение года. Это все руками медицинских работников, руками наших выдающихся врачей.
Александр Меженный:
Это впечатляет.
Татьяна Санукевич:
Поэтому это гордость нашей страны. Если мы берем направление онкологии, то там больше развивается пластика, проведение комбинированных оперативных вмешательств совместно с кардиологами в направлениях развития скрининговых программ, что позволяет нам выявлять на ранних этапах онкологические процессы (первая и вторая стадии), выявлять предопухолевые заболевания и в дальнейшем бороться, предотвращая развитие осложнений.
Новые медицинские разработки и развитие врачебной деятельности в условиях пандемии
Юлия Алексеюк, СТВ:
По поводу предотвращения развития чего-либо. Я вижу, что вы пришли не с пустыми руками. Что это такое интересное лежит? Медики наши изобретательны, насколько я знаю, это средство от храпа, и хочется подробнее узнать, что это такое.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ, доктор медицинских наук:
Это одна из наших новых разработок, совместно произведенная Белорусской медицинской академией последипломного образования, а также Белорусским государственным медицинским университетом, сотрудничая с БНТУ, с компанией «Политехник», нами разработано специальное внутриротовое устройство для лечение пациента с храпом и с синдромом абструктивного апноэ сна. Это достаточно эффективное устройство, которое мы используем для пациентов с данным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что каждый четвертый человек земного шара храпит. И у каждого из этих пациентов есть синдром абструктивного апноэ сна. Что такое синдром абструктивного апноэ сна? Это когда происходит остановка дыхания во время сна, а эта остановка может быть от десяти секунд и более, в тяжелых случаях – до 2-3 минут.
Юлия Алексеюк:
Это очень опасно для здоровья.
Сергей Рубникович:
Это очень опасно для здоровья. Оно чревато остановкой сердца, когда человек умирает во сне.
Александр Меженный:
Насколько это прорывной опыт для мировой медицины?
Сергей Рубникович:
Мы эту разработку апробируем совместно с нашими коллегами из РНПЦ оториноларингологии, она проходит комплексные обследования. Наши пациенты обследуются в лаборатории сна, проводят полисомнографические исследования, потом эти пациенты поступают на кафедру ортопедической стоматологии, где мы их дообследуем и изготавливаем специальные устройства, которые позволяют выдвинуть нижнюю челюсть и в определенном положении ее зафиксировать, позволяя тем самым удержать язык и нижнюю челюсть в заданном состоянии.
Александр Меженный:
Я так понимаю, что никто храпеть больше не будет.
Сергей Рубникович:
Да, это позволяет снять проблемы храпа. И самое главное, что не храпа как симптома, а самого заболевания остановки дыхания во сне.
Александр Меженный:
Интересная разработка. Я уверен, что это будет очень востребовано. Но сейчас не надо забывать, что COVID-19 никуда пока не ушел, к сожалению, но вроде бы научились справляться. Два года мы в этой эпидемии находились. Кстати, пользуясь случаем, большое спасибо вам, большое спасибо медикам. И в вашем лице, конечно же, потому что вы сделали просто нереальную работу, титанический труд. Я уверен, что белорусы в надежных руках. Но что удалось добиться, чему удалось научиться за эти два года?
Татьяна Санукевич:
Это, наверное, слаженная работа всей команды врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала и руководства. За данный период мы разработали новые методические рекомендации, мы подготовили практически все стационары и амбулаторно-поликлинические организации при возникновении любой инфекции, независимо COVID-инфекция это или нет. Они уже готовы, подготовлены, разработаны планы тактики действия при спорадической ситуации, производились различные учебы с врачами и со средним медицинским персоналом, постоянно пересматривается нормативная документация.
Александр Меженный:
В целом оцениваете работу на отлично?
Татьяна Санукевич:
Да. Я очень горжусь своими врачами.
Какой конкурс в БГМУ и как попасть в стены университета будучи школьником?
Юлия Алексеюк:
Сейчас идет вступительная кампания. Много ли желающих присоединиться к вам и стать врачами. Какой конкурс сейчас вы ожидаете?
Сергей Рубникович:
Прием документов для наших абитуриентов, которые будут обучаться за средства республиканского бюджета, будет осуществляться с 18 по 24 июля этого года. Проведенная работа в нашем БГМУ на протяжении всего этого года, конечно, показывает достаточно высокий авторитет медицинского образования. Буквально за этот год наш университет посетило более тысячи будущих абитуриентов, надеюсь, студентов, которые будут учиться в нашем университете. Одной из новых форм профориентационной работы нашего университета явилось «Студент БГМУ на неделю». В рамках осенних и весенних каникул наши абитуриенты со всей страны приезжали к нам в университет. До этого они проходили специальный отбор, писали сочинение, почему выбрали именно профессию врача, медицинского работника. И с таким отбором мы отбирали достаточно большое количество ребят. Скажу, что конкурс – 6 человек на место.
Юлия Алексеюк:
Это большой конкурс. Получается, большой престиж профессии врача.
Сергей Рубникович:
Конечно, при этом, когда они приезжали, занимались, как студенты первого курса, в течение одной недели. Они жили у нас в общежитии, они пытались в нашей столовой, посещали все наши клиники, то есть оно было настроено максимально практико-ориентированно. Мы надеемся, что к нам в этом году придут самые лучшие ребята, мотивированные, ну, и позволят достичь своих результатов – стать врачом именно по призванию.
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