Тело Данукалова фашисты раскопали и взорвали. Почему этого партизана немцы боялись даже мёртвым?

Партизанское движение на всей территории Беларуси было притчей во языцех. Враг боялся лесных мстителей как черт ладана. Месть в котле народного гнева забурлила мгновенно, буквально в первые дни оккупации. Многие скажут: партотряды создавались по разнарядке. Однако благодаря им борьба стала по-настоящему всенародной. Прислужники оккупантов держали ухо востро и то и дело предоставляли новым хозяевам списки тех, у кого родственники были в партизанах либо служили в Красной армии.

То и дело по деревням проносился слух об удачных операциях партизан. Это вселяло веру и надежду, что Победа не за горами. Отдельные фамилии обрастали невероятными слухами и домыслами. Легенда о неуязвимости и непобедимости партизан не давала немцам покоя. Один из самых молодых партизанских комбригов – Алексей Данукалов. Ему было всего 26, когда он встал у руля бригады. Алексеевцы – так называли себя сами партизаны.

Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:

Партизаны очень любили Данукалова. Когда я пришла работать в музей, как-то нам позвонили из райкома партии и говорят: а кто это цветы возлагает к могиле Данукалова? То есть на протяжении многих лет после смерти Данукалова партизаны приезжали сами, по собственной инициативе возлагали цветы, стояли у его могилы и уезжали.