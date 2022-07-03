Тело Данукалова фашисты раскопали и взорвали. Почему этого партизана немцы боялись даже мёртвым?
Партизанское движение на всей территории Беларуси было притчей во языцех. Враг боялся лесных мстителей как черт ладана. Месть в котле народного гнева забурлила мгновенно, буквально в первые дни оккупации. Многие скажут: партотряды создавались по разнарядке. Однако благодаря им борьба стала по-настоящему всенародной. Прислужники оккупантов держали ухо востро и то и дело предоставляли новым хозяевам списки тех, у кого родственники были в партизанах либо служили в Красной армии.
То и дело по деревням проносился слух об удачных операциях партизан. Это вселяло веру и надежду, что Победа не за горами. Отдельные фамилии обрастали невероятными слухами и домыслами. Легенда о неуязвимости и непобедимости партизан не давала немцам покоя. Один из самых молодых партизанских комбригов – Алексей Данукалов. Ему было всего 26, когда он встал у руля бригады. Алексеевцы – так называли себя сами партизаны.
Алина Стельмах, директор Лепельского районного краеведческого музея:
Партизаны очень любили Данукалова. Когда я пришла работать в музей, как-то нам позвонили из райкома партии и говорят: а кто это цветы возлагает к могиле Данукалова? То есть на протяжении многих лет после смерти Данукалова партизаны приезжали сами, по собственной инициативе возлагали цветы, стояли у его могилы и уезжали.
Мария Гореликова, ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения Музея истории Великой Отечественной войны:
Смерть настигла Данукалова во время бомбежки. Осколок авиационной бомбы смертельно ранил Данукалова. Партизаны похоронили Алексея Данукалова со всеми воинскими почестями, ему было всего 28 лет. Но гитлеровцы настолько боялись Данукалова, что они не верили в его смерть. Когда Данукалова похоронили в деревне Великие Дольцы, уже во время карательной операции, когда зона была захвачена, они нашли могилу Данукалова, вскрыли ее, взорвали останки Данукалова, а затем сфотографировали все это и закопали. То есть Данукалова даже мертвого боялись.