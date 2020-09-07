Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Присутствие несовершеннолетних в стихийно движущейся толпе не может не волновать, ведь поле политических игр – место небезопасное.
Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси
Свобода, перемены, ганьба… Пока мамы и папы рвут горло, их тыл прикрывают дети. Все женские сцепки в одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды пополнились дошколятами. То ли дыры в воскресных стотысячных толпах стало некем закрывать, то ли угасающий хайп сподвиг нести на баррикады младенцев.
Ничего себе, что она делает. Пьяная…
В этот момент засмущались даже коллеги по транспарантам. Женщина под градусом гордо, но слегка неустойчиво прививает жизненную позицию дочке.
Спасать ребенка прибежала бабушка. Правда, вырывать внучку пришлось с боем.
12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали
Мальчика передали в руки матери уже вечером и предупредили о правовых последствиях: постановка на учет по делам несовершеннолетних неизбежна.
И кому теперь объяснять, что сын побежал митинговать без разрешения родителей?
«Послушайте мать». Пресс-секретарь МВД обратилась к родителям, которые берут с собой детей на протесты
Сейчас любимое оправдание родительского безразличия – «мы за будущее наших детей, они должны учиться отстаивать свое мнение». На митингах и правда есть чему поучиться. Например, как привлечь к себе внимание.
Как быть вежливым и культурным.
Как закалить иммунитет под осенним дождем.
Марианна Щёткина: «Всегда нужно подумать – ты зачем идёшь, цель какая, задача? Не делаешь ли ты это для кого-то?»
Только после этого «урока» работу над ошибками взрослых придется делать детям.
Людмила Кондрашова, член президиума Белорусского союза женщин:
Через неделю школы у них стресс после каникул. Мало того, что они практически все были еще в мае дома, их вывели на улицы. Это кто? Это не мамы. Просто изымать из детей семьи, если они вам не нужны – здоровые, красивые дети.
Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Идите, выражайте. Но без детей. Это просто кощунство – кощунство то, что вы делаете. Что вы творите? Вы своими детьми прикрываетесь и ставите детей под угрозу. У ребенка детство одно. Он должен жить в детстве. Беззаботном.