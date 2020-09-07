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Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

07 сентября 2020 16:54
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Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -1

Присутствие несовершеннолетних в стихийно движущейся толпе не может не волновать, ведь поле политических игр – место небезопасное.

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Свобода, перемены, ганьба… Пока мамы и папы рвут горло, их тыл прикрывают дети. Все женские сцепки в одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды пополнились дошколятами. То ли дыры в воскресных стотысячных толпах стало некем закрывать, то ли угасающий хайп сподвиг нести на баррикады младенцев.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -4

Ничего себе, что она делает. Пьяная…

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -7

В этот момент засмущались даже коллеги по транспарантам. Женщина под градусом гордо, но слегка неустойчиво прививает жизненную позицию дочке.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -10

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Мальчика передали в руки матери уже вечером и предупредили о правовых последствиях: постановка на учет по делам несовершеннолетних неизбежна.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -13

И кому теперь объяснять, что сын побежал митинговать без разрешения родителей?

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Сейчас любимое оправдание родительского безразличия – «мы за будущее наших детей, они должны учиться отстаивать свое мнение». На митингах и правда есть чему поучиться. Например, как привлечь к себе внимание.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -16

Как быть вежливым и культурным.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -19

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Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -22

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Только после этого «урока» работу над ошибками взрослых придется делать детям.

Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей» -25

Людмила Кондрашова, член президиума Белорусского союза женщин:
Через неделю школы у них стресс после каникул. Мало того, что они практически все были еще в мае дома, их вывели на улицы. Это кто? Это не мамы. Просто изымать из детей семьи, если они вам не нужны – здоровые, красивые дети.

Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Идите, выражайте. Но без детей. Это просто кощунство – кощунство то, что вы делаете. Что вы творите? Вы своими детьми прикрываетесь и ставите детей под угрозу. У ребенка детство одно. Он должен жить в детстве. Беззаботном.

# Акции протеста # общество # Людмила Кондрашова # Фотофакт

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