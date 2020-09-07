Член президиума Белорусского союза женщин: «Пожалуйста, выходите выражать свое мнение. Но без детей»

Новости Беларуси. Среди участников несанкционированных акций все чаще можно заметить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присутствие несовершеннолетних в стихийно движущейся толпе не может не волновать, ведь поле политических игр – место небезопасное. Это психологический и экономический рубильник. Елена Богдан прокомментировала события последних недель в Беларуси Свобода, перемены, ганьба… Пока мамы и папы рвут горло, их тыл прикрывают дети. Все женские сцепки в одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды пополнились дошколятами. То ли дыры в воскресных стотысячных толпах стало некем закрывать, то ли угасающий хайп сподвиг нести на баррикады младенцев.

Ничего себе, что она делает. Пьяная…

В этот момент засмущались даже коллеги по транспарантам. Женщина под градусом гордо, но слегка неустойчиво прививает жизненную позицию дочке.

Спасать ребенка прибежала бабушка. Правда, вырывать внучку пришлось с боем. 12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали Мальчика передали в руки матери уже вечером и предупредили о правовых последствиях: постановка на учет по делам несовершеннолетних неизбежна.

И кому теперь объяснять, что сын побежал митинговать без разрешения родителей? «Послушайте мать». Пресс-секретарь МВД обратилась к родителям, которые берут с собой детей на протесты Сейчас любимое оправдание родительского безразличия – «мы за будущее наших детей, они должны учиться отстаивать свое мнение». На митингах и правда есть чему поучиться. Например, как привлечь к себе внимание.

Как быть вежливым и культурным.

Как закалить иммунитет под осенним дождем.

Марианна Щёткина: «Всегда нужно подумать – ты зачем идёшь, цель какая, задача? Не делаешь ли ты это для кого-то?» Только после этого «урока» работу над ошибками взрослых придется делать детям.