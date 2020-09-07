Массовых гуляний не будет. Как в Минске собираются провести День города

Новости Беларуси. Минск в выходные, 12-13 сентября, отметит день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск в выходные, 12-13 сентября, отметит день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К 953-летию город примеряет яркий наряд. Баннерами, флагами и пилонами украшают центральные улицы и проспекты. Традиционно символичные инсталляции установили у Дворца спорта, Ратуши и стелы «Минск – город-герой».
День рождения Минска в 2020 году отметят без массовых гуляний. Решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией. Празднования пройдут отдельно в каждом районе, подготовят десятки тематических мероприятий и выставок.