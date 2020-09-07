«Не хватало места, очень хотелось свою комнату». В Радошковичах возвели жилой дом на 40 квартир

Новости Беларуси. В Молодечненском районе ежегодно возводят и сдают в эксплуатацию новые дома. Строительство здесь идет активно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Последнее новоселье отметили в Радошковичах.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

За последние годы Радошковичи стали уютнее. В прошлом году здесь прошли районные Дожинки, благодаря которым населенный пункт преобразился. Провели масштабную работу по благоустройству. И вот сейчас – сдали новую многоэтажку на сорок квартир.

Более половины жилья в нем получили многодетные семьи. Например, у Екатерины Працкевич с мужем трое детей. О собственных квадратных метрах мечтали давно. Теперь раздолье: старший делает уроки, а младшие играют. Мама признается: опыт в ремонте уже есть, поэтому смогут осуществить самые смелые задумки.

Екатерина Працкевич:

Эмоции были, естественно, самые-самые положительные. Дети ждали, наверное, больше, чем я, потому что им не хватало места. Естественно, очень хотелось свою комнату, каждому свое отдельное место. Уже с нетерпением ждут, когда они заедут. Планируем к Новому году, а там как получится. Все рады, все ждут скорейшего заселения.

Кстати, кроме самого дома здесь сделали яркую детскую площадку. В приоритете – безопасность, поэтому все горки и качели размещены на специальном мягком покрытии. Инфраструктура полностью отвечает требованиям новоселов.

Виктор Неказаков, председатель Радошковичского поселкового исполнительного комитета:

Рядом с этим домом было произведено благоустройство территории. Рядом находится музыкальная школа, средняя школа нашего поселка. Рядом находятся большие сетевые магазины. То есть проблем, скажем, с доступностью каких-то видов услуг для населения не существует. Здесь все в шаговой доступности.