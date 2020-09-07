12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали

Новости Беларуси. «Один за всех и все за одного» скандирует 12-летний Ярослав, возглавляя колонну несогласных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хочется верить, что мальчику вспомнились «Три мушкетера», но в растерянном взгляде больше читается эффект толпы. Желание выкинуть что-нибудь эдакое сподвигло школьника порисовать на асфальте. За художества Ярослава задержали правоохранители. Если говорить откровенно, взяли на себя ответственность за ребенка, отвечать за которого должны были родители.