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12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали

07 сентября 2020 16:32
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Новости Беларуси. «Один за всех и все за одного» скандирует 12-летний Ярослав, возглавляя колонну несогласных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хочется верить, что мальчику вспомнились «Три мушкетера», но в растерянном взгляде больше читается эффект толпы. Желание выкинуть что-нибудь эдакое сподвигло школьника порисовать на асфальте. За художества Ярослава задержали правоохранители. Если говорить откровенно, взяли на себя ответственность за ребенка, отвечать за которого должны были родители.

12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали-1

– Что они тебе говорили?
– Ничего не говорили. Просто отвезли меня сюда, в РУВД, и все.
– А как они тебя хватали?
– Не хватали.
– Не хватали, просто привели?
– Да.

12-летний мальчик, которого задержали на протестах: просто отвезли меня в РУВД, не хватали-4

Мальчика передали в руки матери уже вечером и предупредили о правовых последствиях: постановка на учет по делам несовершеннолетних неизбежна. И кому теперь объяснять, что сын побежал митинговать без разрешения родителей?

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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