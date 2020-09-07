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«Послушайте мать». Пресс-секретарь МВД обратилась к родителям, которые берут с собой детей на протесты

07 сентября 2020 17:01
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Новости Беларуси. Эти кадры напоминают начало психологического триллера. Использовать детские коляски в качестве щитов – новый тренд протестующих против здравого смысла и материнского инстинкта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Послушайте мать». Пресс-секретарь МВД обратилась к родителям, которые берут с собой детей на протесты-1

Смотреть на это спокойно не смогли даже самые сдержанные и дисциплинированные. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в интернете обратилась к родителям.  

«Послушайте мать». Пресс-секретарь МВД обратилась к родителям, которые берут с собой детей на протесты-4

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД:
Скажу не как милиционер… Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать. Я такой же любящий родитель, каких, уверена, большинство в нашей стране.

Мы переживаем за здоровье и безопасность наших детей, потому что знаем – упустив мгновение, можем навсегда потерять смысл жизни.

Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: «Родители, что вы творите?» Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и ОМОНа. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего?

Взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь! Не втягивайте в политику детей, дайте им шанс на детство, которое было у нас спокойное и безопасное.

# Акции протеста # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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