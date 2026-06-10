Новости по тегу #Людмила Кондрашова

В стране стартовала реабилитационно-оздоровительная смена Белорусского детского фонда для ребят, которые перенесли операции на сердце и нуждаются в дальнейшей поддержке специалистов.
Как поддержка государства и искреннее человеческое участие помогают на деле? В гости к одной из многодетных семей отправились наши корреспонденты.
В этом году проект охватил отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. А также детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
«Пятый год подряд Белорусский детский фонд объявляет марафон по сбору средств для наших белорусов, для наших людей, которые не могут посетить учреждения здравоохранения или интернатные учреждения и прийти к каждому ребенку».
В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов полноценная жизнь начинается с маленьких, но ежедневных побед. В центре не просто лечат последствия тяжелых заболеваний нервной и костно-мышечной систем, но и заново учат тело чувствовать, двигаться, а человека – верить в себя.
Для каждого ребенка команда специалистов составляет индивидуальную программу. Такой передовой опыт позволяет полностью восстанавливать физическое здоровье несовершеннолетних.
Ежегодно сюда обращаются сотни семей со всей страны. Какие методики реабилитации наиболее эффективны и как помочь ребенку адаптироваться в обществе?
Белорусский детский фонд на протяжении многих лет помогает ребятам, оставшимся без попечения родителей. Ведь как известно – чужих детей не бывает.
«Наша молодежь, так мы, наверное, их научили, что они стремятся, прежде всего, первое – сделать карьеру».
В добрых делах объединились представители госструктур, бизнеса, искусства и спорта – абсолютно разных сфер. Всем вместе удалось поздравить более миллиона ребят.
В канун новогодних праздников люди разных профессий, рангов и званий посещают детские дома-интернаты, приемные семьи, больницы и становятся волшебниками для маленьких белорусов.
Во время марафона, высшие должностные лица, спортсмены и артисты примерят на себя амплуа настоящих волшебников и подарят тепло и внимание тем, кто в этом особенно нуждается.
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