Прямой эфир

Новости по тегу #Людмила Кондрашова

Реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки» стартовала в Беларуси
10 июня 2026 17:09

Реабилитационно-оздоровительная смена «Веселые сердечки» стартовала в Беларуси

«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси
10 апреля 2026 17:23

«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»
16 января 2026 11:01

С заботой о каждом – подведены итоги благотворительных марафонов «Наши дети» и «От всей души»

Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова
20 декабря 2025 11:34

Акции «Наши дети» более 30 лет! О том, как изменился формат, рассказала Людмила Кондрашова

Сила государства – в заботе о своих гражданах! Как в Беларуси помогают особенным детям?
02 декабря 2025 17:32

Сила государства – в заботе о своих гражданах! Как в Беларуси помогают особенным детям?

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов внедряют новые методики
02 декабря 2025 13:52

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов внедряют новые методики

25 лет заботы! Реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Поговорили с директором
18 октября 2025 12:31

25 лет заботы! Реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Поговорили с директором

В Национальном детском технопарке прошла акция «Я сегодня первоклассник»
24 августа 2025 07:59

В Национальном детском технопарке прошла акция «Я сегодня первоклассник»

Государство пошло на поддержку первого ЭКО, которое совершенно бесплатно – Людмила Кондрашова
12 мая 2025 16:38

Государство пошло на поддержку первого ЭКО, которое совершенно бесплатно – Людмила Кондрашова

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»
17 января 2025 18:17

Подарки по всей стране – в Минске подвели итоги марафонов «Наши дети» и «От всей души»

Зимняя сказка для всей страны! Марафон добра «Наши дети» ярко стартовал в Беларуси
16 декабря 2024 18:04

Зимняя сказка для всей страны! Марафон добра «Наши дети» ярко стартовал в Беларуси

Подарить праздник – в Витебске торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети»
16 декабря 2024 11:56

Подарить праздник – в Витебске торжественно дали старт благотворительной инициативе «Наши дети»