Чьих-то там земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет! Лукашенко согласовал новых управленцев

Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев внушительный – 26 топ-чиновников. 14 из них Александр Лукашенко согласовал лично. Изменения коснулись ключевых позиций в местных исполнительных и распорядительных органах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также ротации произошли на крупных предприятиях промышленного сектора, Академии наук, Министерства по налогам и сборам, Министерства промышленности и Министерства транспорта и коммуникаций, заметные обновления в составе дипломатического корпуса. Принимая кадровые решения, Президент обозначил приоритеты в работе новых руководителей: это дисциплина, качество и сильная кадровая политика. Именно эти три составляющие должны определять эффективность работы, в том числе в агропромышленном комплексе. На теме сельского хозяйства Александр Лукашенко сделал особый акцент. Президент хорошо знает ситуацию на местах – регулярные рабочие поездки позволяют видеть реальную картину: где есть результат, а где недоработки. Руководители местной вертикали должны нести ответственность за все, что происходит на вверенной им территории. Глава государства призвал чиновников внимательно относиться к людям, чаще с ними говорить и не чувствовать себя на голову выше. Александр Лукашенко потребовал, чтобы после нынешних кадровых назначений ситуация изменилась к лучшему. Евгений Пустовой – о новых ротациях для высоких показателей, или кадровый день в лицах.

Кадры понедельника. Лестницу, ведущую в Красный зал Дворца Независимости, называют «карьерной». Правда, не все сегодня в управленческом смысле поднялись по ней вверх. В списках 26 назначенцев. 14 человек лично получили задачи от Первого. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану перед каждым ставить какие-то задачи, хотя хорошо знаю ваши районы, где вы будете работать руководителями, и предприятия, которые здесь были названы. В первом эшелоне руководители местной вертикали и важных предприятий страны и новый ректор главной управленческой альма-матер страны. Сегодня в столичном исполкоме появился свой Комендант. Это фамилия, а не должность. Выходец из гродненской школы управленцев Александр Комендант стал первым заместителем мэра столицы.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Минского горисполкома:

Когда-то Президент обозначил Гродненщину как жемчужину. Безусловно, жемчужина останется в Гродно. Наверное, своим делом, своей работой постараюсь все-таки те эпитеты, которые вы произнесли, как-то перенести в Минск. Никогда не работал в Минске. Надеюсь и убежден, что Минск не сильно разнится от Гродно. И гродненцы, и минчане в этом отношении схожи, так как все являемся гражданами одной страны и, по сути, выполняем одни цели и задачи.

Назначения регионального масштаба коснулись двух областей: Гродненской и Гомельской. На северо-западе поменялись руководители Зельвенского, Сморгонского и Кореличского райисполкомов. На юго-востоке – Гомельского, Житковичского, Наровлянского и Лоевского райисполкомов. Никаких кадровых сенсаций. Это обычная ротация – привычная практика кадровой политики страны. Чтобы управленцы не засиживались в своих креслах и под новым углом посмотрели на привычный для предшественника район. Второй момент. Справился с меньшим по площади и населению регионом – переводят в больший. Именно такой карьерный рост у Андрея Гордея. Его из Кореличского переводят в медвежий, но не угол – в Сморгонский. В свое время там умело дрессировали медведей.

Андрей Гордей, председатель Сморгонского райисполкома:

Конечно, на сморгонской территории тоже есть знаковые места, как Кревский замок, который на сегодняшний день тоже пользуется у туристов спросом. Также на сегодняшний день медвежья академия. Я думаю, что опыт, который получен сегодня на территории Кореличского района, я обязательно применю на территории Сморгонского района.

Глобальная турбулентность испытывает нашу национальную экономику. В этой гонке за рынки необходимо умело использовать внутренний резерв. Прибыль начинается с грамотного использования каждого клочка земли. Несмотря на знаковые международные события... И встречи главы государства.

Президент успел проинспектировать восток и юг страны. Выводы сделаны. Поручения касаются каждого. Александр Лукашенко:

Хочу, чтобы вы запомнили главное. Чьих-то там предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет. Вы там за все отвечаете. Подробности. Не должно быть таких разговоров, как я в Шклове услышал. Председатель райисполкома заявляет: ну а что, это вроде бы в Шкловском районе хозяйство, но в то же время оно принадлежит Управлению делами Президента и так далее. Оно может кому угодно принадлежать, но кадровую политику и порядок обеспечиваете там вы.

Дальше касается текущего момента и всех районов. Ситуация на полях. Кукуруза. На зерно – убирать, не дожидаясь заморозков, заняться плющением. Технология для белорусских аграриев знакома. Второй момент – свекла, озимые и подготовка пашни к яровому севу. Надо напрягаться! Лукашенко обозначил задачи по уборочной кампании и севу озимых.

Без лишних слов оправданий придется работать промышленному генералитету. «Могилевхимволокно», «Белшина», «Гомсельмаш» встречают новых управленцев. Лукашенко: умирай, но Академия управления должна быть лучшей в стране! У нового руководителя «Могилевхимволокно». Все-таки стратегия рассчитана на годы и связана с импортозамещением.

Олег Курилин, генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно»:

К 2028 году необходима реализация этого проекта. Контракт уже подписан, контрагент – китайская сторона. Проект масштабный, тем более для нас новый в плане химии, процессов. Такого проекта и таких производств нет у нас в стране. А оперативно управление – на оптимизацию. Олег Курилин:

Зависимость от импортного сырья практически абсолютная. И сырье поставляют те компании, которые сами являются непосредственно производителями той продукции, которую производит «Могилевхимволокно». А вот куда покатится «Белшина», зависит от экономической целесообразности.