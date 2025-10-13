Лукашенко – директору «Гомсельмаш»: будет хорошее качество – основной рынок потребит вашу технику

Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев внушительный – 26 топ-чиновников. 14 из них Александр Лукашенко согласовал лично. Изменения коснулись ключевых позиций в местных исполнительных и распорядительных органах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также ротации произошли на крупных предприятиях промышленного сектора, Академии наук, Министерства по налогам и сборам, Министерства промышленности и Министерства транспорта и коммуникаций, заметные обновления в составе дипломатического корпуса.