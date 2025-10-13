Лукашенко – директору «Гомсельмаш»: будет хорошее качество – основной рынок потребит вашу технику
Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев внушительный – 26 топ-чиновников. 14 из них Александр Лукашенко согласовал лично. Изменения коснулись ключевых позиций в местных исполнительных и распорядительных органах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также ротации произошли на крупных предприятиях промышленного сектора, Академии наук, Министерства по налогам и сборам, Министерства промышленности и Министерства транспорта и коммуникаций, заметные обновления в составе дипломатического корпуса.
У холдинга «Гомсельмаша» с сегодняшнего дня два управленческих привода. Новому генеральному должен помогать предыдущий директор, который стал руководить Гомельским районом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы уверены, что человек справится с предприятием? Упаси тебя Господь. Ты сам там работаешь и знаешь, что тебе придется нести ответственность вместе с ним. Не мешая работать, помогай, если он попросит. Техника ваша нужна всюду. Но надо шевелиться. И по качеству, и МТЗ, и МАЗ, и БЕЛАЗ, и «Гомсельмаш». Качество прежде всего. Будет хорошее качество – будьте уверены, что основной рынок потребит вашу технику.
Президент лично стоял у истоков рождения белорусского комбайна, глав государства обещал вскоре посетить предприятие. В середине октября холдингу – 95 лет. Нынешний министр промышленности выходец и этих цехов. Сохранить школу и традиции намеревается новый руководитель
Виталий Шелег, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Если мы будем работать внутри «голубого океана», у нас ничего не получится. И мы начнем стагнировать. Поэтому одна из задач, самых серьезных, которые поставил Президент, это качество, сервисное обслуживание. В этом направлении и будем двигаться.