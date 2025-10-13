Лукашенко дал последний шанс новому руководителю «Камволя»

Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев внушительный – 26 топ-чиновников. Изменения коснулись ключевых позиций в местных исполнительных и распорядительных органах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также ротации произошли на крупных предприятиях промышленного сектора, Академии наук, Министерства по налогам и сборам, Министерства промышленности и Министерства транспорта и коммуникаций, заметные обновления в составе дипломатического корпуса.

В понедельник 13 октября самые нелегкие портфели – в женских руках. Нелегкая ноша «Беллегпрома» на плечах Надежды Лазаревич. До этого она отвечала за развитие столичной экономики. А Татьяна Лугина будет кроить новый дресс-код для камвольного.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как меня информируют и Администрация, и правительство, в концерне ситуация непростая. По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая. Одно из таких направлений, даже не предприятий, это наш камвольный комбинат. В том числе, Татьяна Алексеевна, с вашей подачи мы там объединяли и «Сукно», по-моему, и камвольные ткани, создавали крупные предприятия. Это одно из направлений работы в целом нашего концерна. Наряду с этими кожами, шкурами и так далее. Льнопредприятия, БПХО в Барановичах и обувные наши предприятия. Это полный бардак. Обувь мы никак упустить не можем. Всегда было нашим брендом. Тем более основной рынок наш – Россия. Я интересовался, как относятся к белорусским товарам. Вот вчерашний посол, и нынешний, и люди, с которыми я встречался. Люди даже не смотрят на цену, когда видят белорусское. Так почему мы не продаем? Все обижаемся на то, что кто-то откуда-то что-то завозит. Ну так это же конкуренция. Нам придется в конкуренции в этой жить. Вытащить эту отрасль надо. Это люди. Надо накормить и одеть людей. Накормить вроде накормили. Ну так и одели. Но надо не упустить это все.

Камвольный всегда на контроле Президента. В начале своего президентства на плечах Александра Лукашенко, что называется, рыдали работницы этого предприятия. Комбинату несколько раз оказывали поддержку. Так в чем дело?

Александр Лукашенко:

Был я на «Камволе». Не просто было, а серьезную поддержку тогда оказали. Мы фактически из болота вытащили это предприятие, которое полностью развалилось. Надо было его спасать. Вложили немалые средства. Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда. И на такой должности вам придется работать непростой, руководителем. Но должен сказать, что это последний шанс для вас. Если только не сможете сработать, больше с вами разговаривать не буду. Вы грамотная, опытная. Меньше разговоров – больше дела.

Казус камвольного: при наличии европейского оборудования и качественных тканей финансовые показатели не те. Татьяна Лугина займется поиском новой стратегии. Наша ниша – не массмаркет, а модели от Kiko Richen и пиар своего, белорусского. Лукашенко поручил поднять отечественную легкую промышленность на более высокий уровень. Легпром – чувствительная отрасль. Это и женская занятость, и позиционирование своих брендов при дикой конкуренции. Смысл прост. Своя рубашка должна стать ближе к телу. Надежда на Надежду Лазаревича.