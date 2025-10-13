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Лукашенко – назначенцам: не надо себя чувствовать выше обычных людей – мы для них работаем

13 октября 2025 17:07
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Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев внушительный – 26 топ-чиновников. 14 из них Александр Лукашенко согласовал лично. Изменения коснулись ключевых позиций в местных исполнительных и распорядительных органах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АПК, экономика, благоустройство. Но даже успехи в этих сферах могут перечеркнуть проблемы в идеологии. Альфа и омега белорусской идеологии – общественный консенсус, а действенный инструмент – постоянный диалог. 

Лукашенко – назначенцам: не надо себя чувствовать выше обычных людей – мы для них работаем-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все деревни, села, городки, поселки городского типа, все это ваше и люди там ваши. Поэтому работайте, не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю, для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем.

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# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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