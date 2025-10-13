Лукашенко – назначенцам: не надо себя чувствовать выше обычных людей – мы для них работаем

Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев внушительный – 26 топ-чиновников. 14 из них Александр Лукашенко согласовал лично. Изменения коснулись ключевых позиций в местных исполнительных и распорядительных органах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АПК, экономика, благоустройство. Но даже успехи в этих сферах могут перечеркнуть проблемы в идеологии. Альфа и омега белорусской идеологии – общественный консенсус, а действенный инструмент – постоянный диалог.