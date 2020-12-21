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В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы

21 декабря 2020 14:39
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2020 году в Минске появилось более 1100 новых предприятий-экспортеров, которые обеспечили прирост валютных поступлений почти на 700 миллионов рублей.

В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы-1

Главам районов поручено обеспечить выполнение показателей по привлечению прямых иностранных инвестиций валовому региональному продукту, созданию новых рабочих мест, максимально задействовать все резервы, чтобы по итогам года выполнить доведенные городу задания.

В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы-4

Также нужно обеспечить ввод всего запланированного жилья, особенно для многодетных семей.

# Экономика # общество # Фотофакт

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