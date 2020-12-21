В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы
Новости Беларуси. В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2020 году в Минске появилось более 1100 новых предприятий-экспортеров, которые обеспечили прирост валютных поступлений почти на 700 миллионов рублей.
Главам районов поручено обеспечить выполнение показателей по привлечению прямых иностранных инвестиций валовому региональному продукту, созданию новых рабочих мест, максимально задействовать все резервы, чтобы по итогам года выполнить доведенные городу задания.
Также нужно обеспечить ввод всего запланированного жилья, особенно для многодетных семей.