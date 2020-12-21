Новости Беларуси. В Мингорисполкоме обсудили выполнение ключевых показателей социально-экономического развития столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2020 году в Минске появилось более 1100 новых предприятий-экспортеров, которые обеспечили прирост валютных поступлений почти на 700 миллионов рублей.