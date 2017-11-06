Чергинец о «Троцком» и «Матильде»: «Задача искусства – добиться того, чтобы тем, кто погиб несправедливо, стоял памятник»

Новости Беларуси. Насколько белорусы готовы к художественному восприятию событий недавней истории, обсудили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталев, ведущий:

Показали фильм про царя, который вызвал в российском обществе (в нашем, в меньшей степени, конечно) колоссальную дискуссию о том, как надо показывать царя. Мы, вообще, готовы к тому, чтобы в художественное восприятие и царя, и Ленина, и других исторических персонажей, которые являются частью истории еще очень близкой для нас, добавлять художественный вымысел?

Сейчас выходит телевизионный сериал о Троцком.

Там Троцкий и даже Ленин показаны очень непривычно, совсем не так, как мы привыкли видеть Ленина.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Понимаете, конечно, наше общество и люди пера, искусства, готовы уже показать правду всей истории. Показать и ленские расстрелы, которые делал царь, и показать, как царя свергли его же единомышленники. Показать то, что произошла колоссальная ошибка в расстрелах многих людей. И я вижу в этом задачу искусства, культуры, писателей в том числе, – добиться того, чтобы тем, кто погиб несправедливо, стоят памятник.

Но, чтобы не сносили и памятники революции.

Это – наша история. Стоит нам только отвернуться от этой истории, у нас с флагом пойдет вперёд Степан Степанович, требуя тоже стрелять и убивать.