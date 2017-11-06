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«Развал России – это был частный случай развала империи». Доктор экономических наук о революции 1917-го

06 ноября 2017 19:36
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Новости Беларуси. Тему юбилея Октябрьской революции обсудили на ток-шоу «Что происходит».

Степан Васковский, заместитель председателя общественного объединения «Трезвенность – Оптималист», доктор экономических наук, профессор:
Эти добрые сказочки про дедушку Ленина, у которого главными в резолюции, которую он ставил после революции, было: «Расстрелять», и «Повесить, обязательно повесить». Так вот, я вам сейчас скажу два слова по этому поводу, что касается революции, 100 лет назад якобы произошедшей.

К 1914 году на земном шаре царило две власти: одна из них естественная, а вторая – денежная.

И вот денежная власть взяла и организовала Первую мировую войну для того, чтобы уничтожить четыре империи. Развал России – это был частный случай развала империи.

«Что происходит»: Октябрьская революция 1917 года

# История # Степан Васковский

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