«А как можно продать свою жизнь?»: полоцкий коллекционер не променял Ильича на $1,5 млн.

Новости Беларуси. В гостях ток-шоу «Что происходит», посвящённого 100-летию Великой Октябрьской революции, Николай Глебович Панкрат, собравший необычную коллекцию.

Егор Хрусталев, ведущий:

Этот уникальный человек держит частный, вернее, даже надо сказать, домашний музей, который называется «Смысл жизни». Около 50 тысяч экспонатов у Вас?

Николай Панкрат, владелец частного музейного комплекса «Смысл жизни»:

120 тысяч. Неделю назад выставлена экспозиция, «Эпоха Ленина» названа, в Витебском краеведческом музее.

Егор Хрусталев:

Итак, Вы собираете бюсты Ленина и всё, что может быть связано со всей революционной эпохой.

У вас собирались выкупить этот музей (по-моему, в Россию) за 1,5 миллиона долларов. Вы отказались.

Николай Панкрат:

А как можно продать свою жизнь?

Егор Хрусталев:

Но это же вещи, бюсты.

Николай Панкрат:

Я понимаю Вас. А как ещё? Может быть, отдать? Понимаете, в чём дело. Я сегодня сюда приехал не просто так, чтобы с вами что-то говорить, показывать.

Потому что я это всё испытал на себе.

Егор Хрусталев:

Но Вы же не пережили революцию?

Николай Панкрат:

Вы поймите, я жизнь пережил. Я служил, хорошо помню 1991 год. Помню свою молодость (я же 1953 года). Я всегда подписываюсь «родом из Полоцкой области». Ну и как можно сегодня то, чем я 50 лет занимаюсь?.. С 1991 года занимаюсь именно советской эпохой. Давайте так: а что дальше я могу? Я больше ни на что не способен.