«А как можно продать свою жизнь?»: полоцкий коллекционер не променял Ильича на $1,5 млн.

Новости Беларуси. В гостях ток-шоу «Что происходит», посвящённого 100-летию Великой Октябрьской революции, Николай Глебович Панкрат, собравший необычную коллекцию.
Егор Хрусталев, ведущий:
Этот уникальный человек держит частный, вернее, даже надо сказать, домашний музей, который называется «Смысл жизни». Около 50 тысяч экспонатов у Вас?
Николай Панкрат, владелец частного музейного комплекса «Смысл жизни»:
120 тысяч. Неделю назад выставлена экспозиция, «Эпоха Ленина» названа, в Витебском краеведческом музее.
Егор Хрусталев:
Итак, Вы собираете бюсты Ленина и всё, что может быть связано со всей революционной эпохой.
У вас собирались выкупить этот музей (по-моему, в Россию) за 1,5 миллиона долларов. Вы отказались.
Николай Панкрат:
А как можно продать свою жизнь?
Егор Хрусталев:
Но это же вещи, бюсты.
Николай Панкрат:
Я понимаю Вас. А как ещё? Может быть, отдать? Понимаете, в чём дело. Я сегодня сюда приехал не просто так, чтобы с вами что-то говорить, показывать.
Потому что я это всё испытал на себе.
Егор Хрусталев:
Но Вы же не пережили революцию?
Николай Панкрат:
Вы поймите, я жизнь пережил. Я служил, хорошо помню 1991 год. Помню свою молодость (я же 1953 года). Я всегда подписываюсь «родом из Полоцкой области». Ну и как можно сегодня то, чем я 50 лет занимаюсь?.. С 1991 года занимаюсь именно советской эпохой. Давайте так: а что дальше я могу? Я больше ни на что не способен.