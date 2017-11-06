«Я проверяю политподготовку товарищей туристов-революционеров»: как под Гродно проходит марафон «Школа выживания»

Новости Беларуси. Крейсер «Аврора» дал залп на Августовском канале. Импровизированный корабль в точности повторил исторический выстрел, который 100 лет назад положил начало Октябрьской революции. В память об этом событии в Гродненском районе впервые проходит международный туристический марафон «Школа выживания», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 сборных команд из Беларуси и Украины выполняют партийное задание под названием «100 километров, 100 препятствий, 50 часов без сна».

Выстрел из корабельного орудия как сигнал к действию. Историческая правда соблюдена. Именно из 6-тикалиберной пушки питерская «Аврора» дала старт штурму Зимнего дворца. Празднование 100-летней годовщины революции – в туристическом марафоне, под руководством комиссара с комиссаршей.

Василий Калач, исполнитель роли комиссара Ивана Городенского:

Я проверяю политподготовку товарищей туристов-революционеров. Их политическую грамотность и верность курсу партии.

А товарищи туристы из украинского города Луцк уже почти сутки без сна. Но это не повод опускать руки. Тем более, когда в руках карта местности, а на кону – победа.

Николай Толстихин, участник марафона (Украина):

Увидеть что-то новое, попробовать себя в чем-то новом – это самый кайф того, что можно ощутить.

И вот туристы уже форсируют реку, на байдарках. Преодолеть водные преграды, леса и болота. В течение 50 часов без сна пройти 100 километров препятствий – экстрим не для слабаков. Галина Буро, СТВ:

Немало заданий на смекалку. Например, найти в лесу три вида еды и приготовить из них ужин или смастерить удочку и поймать рыбу. А это – вы не поверите – зубные щетки, которыми участники чистят зубы.

Уже на середине пути 2 команды сошли с дистанции, а ведь в марафоне участвуют в том числе и профессиональные туристы. В каждой команде обязательно по одной девушке. С мужчинами они на равных. Добыть огонь без спичек и зажигалки учителю физкультуры из Витебской области Татьяне Коваленок проще простого.

А это «Линия Молотова». Здесь около 90 дотов и прочих военных сооружений времен Второй мировой войны. Туристам надо найти по карте, если не все объекты, то как можно больше. Фото – в доказательство.