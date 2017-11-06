Юбилеи революции, книгопечатания, Коласа и Купалы: что из этого стало самым частым запросом белорусов в Нацбиблиотеке

Новости Беларуси. Какая тема больше всего интересовала читателей Национальной библиотеки в 2017 году? Ответ на этот вопрос дали в ток-шоу «Что происходит».

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности:

В этом году всё же, наверное, правильнее было бы говорить о юбилее белорусского книгопечатания, как о вышедшем на первый план.

Я не хотел бы сейчас делать какую-то оценку громкую.

Но вы знаете, небольшой контент-анализ, который мы провели, позволяет сделать вывод о том, что именно 500-летие книгопечатания почему-то (не буду говорить, почему) выступило в роли ключевой идеи, ключевого юбилея этого года. Ни юбилей Коласа, ни юбилей Купалы, ни юбилеи музыкальных деятелей, которые тоже есть, ни даже юбилеи двух революций, которые также припадают на этот год – Февральскую мы тоже можем упомянуть, и Октябрьскую – к сожалению (либо к счастью), не могут сравниться.