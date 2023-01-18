Чему мы должны поучиться у людей, которые пережили блокаду Ленинграда? Обсудили Азарёнок и Петровский

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Прорыв блокады Ленинграда отмечается сегодня, 18 января. Президент России сегодня был на мероприятиях. Во-первых, у нас очень много живет блокадников. Это пример стойкости духа, непокоренности. Ахматова написала:

«Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет».

Вот эта беспримерная стойкость. Мы знаем планы Гитлера. Он планировал, что Ленинград сдастся очень быстро, что он не выдержит такой блокады. Весь мир удивлялся стойкости наших людей.