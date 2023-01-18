Чему мы должны поучиться у людей, которые пережили блокаду Ленинграда? Обсудили Азарёнок и Петровский

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Прорыв блокады Ленинграда отмечается сегодня, 18 января. Президент России сегодня был на мероприятиях. Во-первых, у нас очень много живет блокадников. Это пример стойкости духа, непокоренности. Ахматова написала:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет».
Вот эта беспримерная стойкость. Мы знаем планы Гитлера. Он планировал, что Ленинград сдастся очень быстро, что он не выдержит такой блокады. Весь мир удивлялся стойкости наших людей.
Петр Петровский, политолог:
Это поколение, я считаю, полностью героическое, потому что оно пережило 1940-е годы, оно на своем горбу вынесло восстановление нашей страны (и Беларуси, и Советского Союза в целом). Без этого поколения нас бы не было. Сегодня мы, конечно, обязаны брать пример этой стойкости, этой бесшабашности иногда, принципиальности, потому что раньше была блокада Ленинграда военная, а сегодня есть на Западе выражение «культура отмены». У нас сейчас блокада всем коллективным Западом, чтобы отменить нас. Они производят ментальную, экономическую, политическую, социальную блокаду нас. В принципе, да, мы тут не умираем с голода, у нас такой вопрос не стоит, но у нас стоит вопрос моральный и ментальный: готовы ли мы выдержать, готовы ли мы быть суверенными и независимыми или мы падем перед западной, глобалистской пропагандой, и она нас засосет и растворит в своем яде?
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