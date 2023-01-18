Прийти в храм и исповедоваться. Как православным подготовиться к празднику Крещения?

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Самый важный вопрос, мне кажется, для каждого верующего – как грамотно готовиться и провести этот праздник? Как верующий должен подготовиться к этому светлому празднику?