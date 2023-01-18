Прямой эфир

Прийти в храм и исповедоваться. Как православным подготовиться к празднику Крещения?

18 января 2023 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Самый важный вопрос, мне кажется, для каждого верующего – как грамотно готовиться и провести этот праздник? Как верующий должен подготовиться к этому светлому празднику?

Прийти в храм и исповедоваться. Как православным подготовиться к празднику Крещения?-1

Иван Шостак, прихожанин, звонарь Свято-Елисаветинского монастыря:
Верующий человек должен в первую очередь прийти в храм на праздничное богослужение, литургию, исповедоваться. То есть таинство исповеди и омывает человека от грехов. Причаститься обязательно. Потом в дополнение праздника, чтобы усилить радость, можно окунуться в крещенской купели.

Православный священник об окунании в крещенскую прорубь: «Никакие грехи не смоются автоматом» – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Церковные праздники # общество # Ольга Шерснёва # Иван Шостак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теплые палатки и купель для детей. Как прошли крещенские ныряния в Минске?
18 января 2023 19:43

Теплые палатки и купель для детей. Как прошли крещенские ныряния в Минске?

«Торга никакого не будет». Что нужно сделать беглым, чтобы вернуться на родину? Мнение Воскресенского
18 января 2023 19:36

«Торга никакого не будет». Что нужно сделать беглым, чтобы вернуться на родину? Мнение Воскресенского

Воскресенский: при моей помощи 32 человека вышли на свободу. 31 из них даже не поздравили меня с Новым годом!
18 января 2023 19:28

Воскресенский: при моей помощи 32 человека вышли на свободу. 31 из них даже не поздравили меня с Новым годом!