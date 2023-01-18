Теплые палатки и купель для детей. Как прошли крещенские ныряния в Минске?

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняется традиция купания в проруби в Крещенский сочельник. Чтобы не подвергать свою жизнь опасности, работники МЧС и ОСВОДа призывают делать это в специально отведенных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Минске и окрестностях таких организовали шесть. Много ли желающих окунуться в ледяную воду? Какие ощущения после? Наш корреспондент Полина Королева находится на водохранилище Дрозды.

Полина Королева, корреспондент:

Сегодня весь день шел дождь, однако к вечеру грянули морозы. У водохранилища холодно, ветрено, но туман добавляет пейзажу живописности. Впрочем, холода никогда не пугали верующих. Надо сказать, людей у купелей собралось много. Они с шести часов сменяют друг друга. Те, кто окунулся, торопятся в теплые палатки, остальные ждут своей очереди. Напомню, сегодня православный мир отмечает Крещенский сочельник.

За безопасностью в специально отведенных местах следят сотрудники МЧС или ОСВОДа. Так, на водохранилище в Дроздах, помимо традиционных теплых палаток и бань, организована купель с подогревом. Она предназначена в первую очередь для детей и их сопровождающих. Если верить термометру, температура воды может достигать 35 градусов. О том, как организована зона для ныряния, узнаем у специалистов.

Юрий Штурхецкий, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД:

Нам помогло Минское городское управление МЧС, предоставили пневмокаркасные модули обогреваемые, где люди могут переодеться тепло и комфортно. Также на территории спасательной станции установили в этом году баню с теплой купелью. Это для детей, которым противопоказана холодная вода, и для женщин, их сопровождающих.

Анвар Игамбердиев, председатель республиканского государственно-общественного объединения ОСВОД:

Сегодня началась самая квинтэссенция работы, которая направлена на то, чтобы наши граждане прошли великий обряд – крещение. Поэтому самое главное для наших спасателей – обеспечить безопасность, создать комфортные условия. Самое главное, чтобы это было запоминающимся событием. Мы знаем, что вода в этот период времени становится лечебной. После вечерней литургии освящается. По сути дела, весь православный мир считает за счастье окунуться.

Полина Королева:

Сегодня окунание в прорубь – это не только традиционная каноничная христианская традиция, но и здоровый образ жизни. Нам удалось пообщаться с теми, кто уже опробовал водичку. Предлагаю узнать впечатления.

– Практически каждый год, в том году тоже окунался. Все супер, хорошо.

– А сюда, на Дрозды, приходите постоянно?

– Да.

– Почему?

– Тут очень хорошо все организовано, красиво. И недалеко от дома.

Я не говорю по-русски, потому что я иностранец. Все хорошо, спасибо большое.

Отличная, очень теплая вода.