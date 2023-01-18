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Православный священник об окунании в крещенскую прорубь: «Никакие грехи не смоются автоматом»

18 января 2023 19:51
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19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Отец Виталий, смывает ли грехи окунание в прорубь?

Православный священник об окунании в крещенскую прорубь: «Никакие грехи не смоются автоматом»-1

Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Конечно нет. Это было бы так просто. Знаете, окунулся – никому не должен.

Наталья Надольская:
То есть сейчас все, которые ежегодно окунаются в прорубь, чтобы хоть как-то себя облагочестивить…

Виталий Малишевский:
Людям хочется простого, прямого пути. Господь говорит: «Широки врата, ведущие в погибель». Многие идут этими широкими вратами.

Православный священник об окунании в крещенскую прорубь: «Никакие грехи не смоются автоматом»-4

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что это даже не религиозная традиция – окунание в прорубь. Она больше светская.

Виталий Малишевский:
Устав церковный вообще ничего не говорит про окунание в купель в праздник Крещения. Говорит о святой воде как исцеляющем источнике, призывающим к благодати. Но для многих это сложилось, потому что традиция, просто кому-то нравится. Мы должны акцентировать внимание постоянно, что никакие грехи не смоются автоматом, для этого нужно работать над собой. Поэтому у нас единственное таинство – это покаяние, при свидетеле причем. Как доктор должен быть свидетель того, что ты лечишься. Он корректирует твою болезнь, направляет к исправлению всех недугов. Так и здесь Господь действует через священника. В данном случае он может действовать через воду. Но вода – это вещество. Нам нужна личность. Через личность мы исправляемся.

Прийти в храм и исповедоваться. Как православным подготовиться к празднику Крещения – подробнее здесь.

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# Церковные праздники # общество # Наталья Надольская # Виталий Малишевский # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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