Православный священник об окунании в крещенскую прорубь: «Никакие грехи не смоются автоматом»

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Конечно нет. Это было бы так просто. Знаете, окунулся – никому не должен.

Наталья Надольская:

То есть сейчас все, которые ежегодно окунаются в прорубь, чтобы хоть как-то себя облагочестивить…

Виталий Малишевский:

Людям хочется простого, прямого пути. Господь говорит: «Широки врата, ведущие в погибель». Многие идут этими широкими вратами.